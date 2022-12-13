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Несмотря на войну в Украине, иностранная компания построит завод стоимостью более миллиарда гривен

Компания из Швейцарии готова инвестировать в Украину более 1,5 млрд гривен для постройки новой фабрики, которая обеспечит 1500 рабочих мест.

сегодня, 13:10
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Автор:

Slava Kot

Швейцарская пищевая компания Nestle объявила в 12 декабря, что инвестирует 40 млн. швейцарских франков (приблизительно 1,5 млрд. гривен) в новый завод в Украине. Компания решилась на этот шаг, несмотря на продолжающуюся войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Forbes.

Несмотря на войну в Украине, иностранная компания построит завод стоимостью более миллиарда гривен

В Украине будет построен новый завод. Фото: из открытых источников

Швейцарская пищевая компания Nestle одна из немногих, решивших инвестировать в Украину, после российского вторжения.

"Это важный шаг для Nestle, сделанный в очень тяжелое для этой страны (Украины) время", – сказал Алессандро Занелли, руководитель компании в Восточной Европе.

Новое предприятие будет поставлять продукцию на украинские и европейские рынки, а завод сможет обеспечить 1500 рабочих мест. Строительство планируется в поселке Смоглов Волынской области. Вместе с предприятием в пгт Торчин, Nestle планирует создать большой хаб для продукции в регионе.

"Мы хотим создать новые рабочие места и удовлетворить потребности украинцев и всех европейских граждан", – говорит Занелли.

Из-за полномасштабного вторжения компания Nestle в марте перестала инвестировать в Россию.  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стратегический партнер Российской Федерации решил отменить ежегодную встречу с Путиным. Такое решение было принято из-за постоянных угроз президента России применить ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о Ринате Ахметове. Украинский бизнесмен рассказал, как он заработал свой первый капитал. Ахметов выиграл его у карты. Бизнесмен также отметил, что он не олигарх и помогает Украине покупая военные и гуманитарные товары.



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Источник: https://forbes.ua/news/nestle-investue-mayzhe-40-mln-u-nove-virobnitstvo-na-volini-12122022-10404
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