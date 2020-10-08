Неутешительный прогноз Всемирного банка: как спасти экономику Украину

Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%. Это на 2,0 п.п. ниже, чем прогноз сокращения валового внутреннего продукта, который банк давал в апреле (3,5%). Актуален ли прогноз? Были ли шансы у нашей власти не допустить такого падения? Какие рычаги так и не были применены, что еще можно сделать, чтобы улучшить экономическую ситуацию? Ответы на эти вопросы для издания "Комментарии" дали эксперты.

"Тотальный карантин желательно не вводить, применяя адаптивный"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего (УИБ) Даниил Монин считает, что Всемирный банк крайне странно прогнозирует Украину.

"Сначала, когда все аналитические и экспертные центры прогнозировали падение украинской экономики в кризис на уровне 5-10% ВВП (а МВФ на уровне 8,2%), и даже оптимистическое правительство считало падение 4,8% по итогам года, Мировой банк давал падение всего 3,5%. Сейчас же он, наконец, обновил свои данные до падения до 5,5%. Что на данный момент вполне вероятно, – отмечает эксперт УИБ. – Если, конечно, засуха, прошедшая в некоторых южных регионах, не скорректирует результат в худшую сторону".

С другой стороны, отмечает Даниил Монин, Всемирный банк очень пессимистичен по восстановлению экономики в 2021 году и пытается повторить пессимизм МВФ.

"Фактически, в МФВ считают 2021-й по пессимистическому сценарию, где рост будет всего 1-2% после такого падения, — говорит эксперт УИБ. – В тоже время и правительство, и эксперты (в том числе я), и даже сдержанный НБУ прогнозируют в будущем году рост экономики на 4+%".

По мнению Даниил Монина, шансов не допустить падения ВВП у правительства особо не было.

"Весной был сделан политический выбор – запустить жесткий карантин на фоне боязни получить плохую ситуацию с заболеваемостью. Сейчас мы стоим на пороге такой же ситуации. Но тотальный карантин желательно не вводить, применяя адаптивный. Иначе падение экономики будет еще большим", – предупреждает эксперт.

"Сейчас мертвая кошка (наша экономика) летит вниз"

Если бы мы начали защищать внутреннего производителя, такого обрушения экономики, какое есть и будет, не случилось бы. В этом уверен политический эксперт Михаил Чаплыга.

"Следовало создавать платежеспособный спрос. Чтобы у людей было больше денег, чтобы они больше тратили внутри страны. Меньше забирать через тарифы и налоги. Это нужно было снижать, чтобы люди могли выжить, – поясняет эксперт. – У нас же, наоборот, отжимали деньги. Малый и средний бизнес совсем упал, так и не дождавшись поддержки. Так как падало промпроизводство, нужно было вводить заградительные пошлины на те товары, которые ввозятся в Украину, но которые производятся и у нас. Нужен закон о локализации: если на государственные средства приобретаем зарубежные товар или услуги, чтобы часть производства была украинская. Вместо того, чтобы разворовывать ковид-фонд на дорогах, следовало привлекать к "Большой стройке" смежников, особенно занятых в производстве металла, машиностроения".

Кроме того, уверен Михаил Чаплыга, важно было искать рынки сбыта везде и всюду, в том числе в СНГ. Ничего этого сделано не было, отмечает он. В итоге Украина стремительно превращается в аграрное государство, поставщика экспортного сырья. При том, что импортировать приходится куда более дорогие энергоресурсы и так далее. И быть очень зависимыми от колебаний на внешних рынках.

"Всё это – на фоне мародеров, которых у нас всегда хватает, – подчеркивает эксперт. – Потому и упали. И тот крохотный рост ВВП, что нам прогнозирует Всемирный банк, это рост отскока мертвой кошки. Сейчас мертвая кошка (наша экономика) летит вниз. С нового года ударится об пол – и чуть отскочит вверх. Толку от такого отскока мало. Это точно не рост. К тому же, промышленность к тому времени уже будет окончательно лежать..."

"Падение будет, но не такое большое, как в 2008 и 2014 годах"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что правительству сложно было что-либо противопоставить коронакризису. И всё же некоторые меры, которые могли помочь, так и не запущены.

"Понятно, что это была неконтролируемая, непрогнозируемая ситуация. Из-за ковида схлопнулась деловая активность по всем миру. Коснулось это и стран, куда мы экспортировали продукцию. Плюс – наши карантинные мероприятия ударили по нашему же бизнесу. Конечно, падение будет. К счастью, не такое большое, как в 2008 и 2014", – говорит эксперт.

Вопрос в том, отмечает Тарас Загородний, какие меры должно принимать правительство, чтобы оживлять внутренний спрос, чтобы стимулировать экспорт.

"Особых таких мероприятий я, к сожалению, не вижу, – говорит эксперт. – Тут должна быть слаженная работа правительства, парламента, НБУ. Нацбанк должен работать над оживлением кредитования экономики. Наполнять ее деньгами. Чтобы был спрос, чтобы деньги вливались в экономику. Правительство должно компенсировать кредитные ставки, которые у нас очень высокие. Должна быть протекционистская политика, которая бы ограничивала импорт и загружала внутреннее производство. Ничего этого, увы, нет".

Ранее сообщалось, что во Всемирном банке ожидают, что Украина столкнется с новыми карантинными ограничениями и их последствиями на фоне "второй волны" коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!