Украина привыкла говорить о возобновлении языка грантов и кредитов. Предприниматель и эксперт по международной торговле Сеяр Куршутов убежден, что настоящий фундамент экономики после войны заложит не помощь, а собственный экспорт.

Эксперт по международной торговле Сеяр Куршутов о том, почему фундаментом восстановления Украины является экспорт

Разговор о восстановлении Украины, по мнению Сеяра Куршутова, слишком часто начинается не с того конца. "Мы привыкли считать, сколько нам дадут, и гораздо реже спрашиваем, сколько мы сами сможем продать", отмечает предприниматель и инвестор, годами работающий с международной торговлей и таможенным регулированием. А второй вопрос, по мнению эксперта, важнее первого.

Помощь партнеров эксперт не умаляет, но отводит ей четкое место. "Помощь критически нужна, но по своей природе это леса, а не фундамент", объясняет Сеяр Куршутов. Строительство держит здание, пока его возводят, и его наконец убирают, тогда как фундаментом экономики остается то, что страна производит и продает миру. Именно экспорт приносит валюту, поддерживает курс гривны, наполняет бюджет и дает работу миллионам людей, а целые регионы, от аграрного юга до металлургического востока, держатся именно на нем. Вывод Куршутова категоричен: экономика, живущая на грантах, остается зависимой, а экспортирующая экономика становится самостоятельной.

До полномасштабного вторжения Украина продавала на внешние рынки товаров примерно в 68 миллиардов долларов в год, а в 2025 году экспорт составил около 42 миллиардов. Разницу более чем в двадцати миллиардах эксперт называет настоящей ценой войны для экономики: заблокированные порты, разрушенные заводы, потерянные мощности. Впрочем, главное, подчеркивает он, даже не сама эта цифра, а направление движения, ведь, несмотря на войну в 2025 году, экспорт не упал, а вырос примерно на 5%.

Именно поэтому Сеяр Куршутов предлагает смотреть на экспорт не как одну из отраслей, а как основу всего восстановления. Дороги, мосты и заводы можно возвести за чужие средства, но удержать их и вернуть долги способна только экономика, которая что-то продает миру. "Украина отстроится не тогда, когда мир ее пожалеет, а когда мир начнет у нее покупать", заключает эксперт.