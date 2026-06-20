«Жодна країна не відбудувалася на чужі гроші»: експерт Сєяр Куршутов про те, чому фундамент відновлення це експорт

Україна звикла говорити про відновлення мовою грантів і кредитів. Підприємець та експерт з міжнародної торгівлі Сєяр Куршутов переконаний, що справжній фундамент економіки після війни закладе не допомога, а власний експорт.

Експерт з міжнародної торгівлі Сєяр Куршутов про те, чому фундаментом відновлення України є експорт

Розмова про відновлення України, на думку Сєяра Куршутова, надто часто починається не з того кінця. "Ми звикли рахувати, скільки нам дадуть, і значно рідше запитуємо, скільки ми самі зможемо продати", зазначає підприємець та інвестор, який роками працює з міжнародною торгівлею й митним регулюванням. А друге питання, на думку експерта, важливіше за перше.

Допомогу партнерів експерт не применшує, але відводить їй чітке місце. "Допомога критично потрібна, але за своєю природою це риштування, а не фундамент", пояснює Сеяр Куршутов. Риштування тримає будівлю, поки її зводять, і його зрештою прибирають, тоді як фундаментом економіки залишається те, що країна виробляє та продає світові. Саме експорт приносить валюту, підтримує курс гривні, наповнює бюджет і дає роботу мільйонам людей, а цілі регіони, від аграрного півдня до металургійного сходу, тримаються саме на ньому. Висновок Куршутова категоричний: економіка, яка живе на грантах, залишається залежною, а економіка, яка експортує, стає самостійною.

До повномасштабного вторгнення Україна продавала на зовнішні ринки товарів приблизно на 68 мільярдів доларів на рік, а у 2025 році експорт склав близько 42 мільярдів. Різницю у понад двадцять мільярдів експерт називає справжньою ціною війни для економіки: заблоковані порти, зруйновані заводи, втрачені потужності. Втім, головне, наголошує він, навіть не сама ця цифра, а напрям руху, адже попри війну у 2025 році експорт не впав, а зріс приблизно на 5%.

Саме тому Сеяр Куршутов пропонує дивитися на експорт не як на одну з галузей, а як на основу всієї відбудови. Дороги, мости й заводи можна звести за чужий кошт, але втримати їх і повернути борги здатна лише економіка, яка щось продає світові. "Україна відбудується не тоді, коли світ її пожаліє, а тоді, коли світ почне в неї купувати", підсумовує експерт.