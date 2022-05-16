НКЦБФР расширила перечень операций на фондовом рынке

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Нарожный Дмитрий
Национальная комиссия по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР) изменила решение, которое позволяет проводить
отдельные операции на рынках капитала во время действия военного положения.
Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, Нацкомиссия
допустила оборот векселей, которые авалированны Национальным банком.
Кроме этого, НКЦБФР дополнила перечень
областей, где разрешается деятельность венчурных ИСИ (институтов совместного
инвестирования) и управляющих ФФС (фондов финансирования строительства).
По данным НКЦБФР, в этот список вошли:
– Житомирская
область;
– Киевская
область;
– Полтавская
область;
– Черниговская
область;
– Черкасская
область.
Решение вступает в силу с его опубликования на официальном веб-сайте регулятора.
Ранее НКЦБФР решила приостановить на время действия военного положения некоторые сроки, которые установлены законодательством, в сфере совместного инвестирования.
Напомним, НКЦБФР обновила перечень военных облигаций, а также разрешила проведение сделок еще с одним видом государственных ценных бумаг. Кроме этого, Нацкомиссия решила, что депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Национальный банк Украины (НБУ), если в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам, которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в НБУ.
До этого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила свои возможности совершать процессуальные действия по делам о нарушении законодательства в период действия военного положения.
Кроме этого, НКЦБФР приняла новые решения для функционирования рынков капитала в условиях действия военного положения в Украине.
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