НКЦБФР расширила перечень операций на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) изменила решение, которое позволяет проводить отдельные операции на рынках капитала во время действия военного положения.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, Нацкомиссия допустила оборот векселей, которые авалированны Национальным банком.

Кроме этого, НКЦБФР дополнила перечень областей, где разрешается деятельность венчурных ИСИ (институтов совместного инвестирования) и управляющих ФФС (фондов финансирования строительства).

По данным НКЦБФР, в этот список вошли:

– Житомирская область;

– Киевская область;

– Полтавская область;

– Черниговская область;

– Черкасская область.

Решение вступает в силу с его опубликования на официальном веб-сайте регулятора.

Ранее НКЦБФР решила приостановить на время действия военного положения некоторые сроки, которые установлены законодательством, в сфере совместного инвестирования.

Напомним, НКЦБФР обновила перечень военных облигаций, а также разрешила проведение сделок еще с одним видом государственных ценных бумаг. Кроме этого, Нацкомиссия решила, что депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Национальный банк Украины (НБУ), если в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам, которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в НБУ.

До этого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила свои возможности совершать процессуальные действия по делам о нарушении законодательства в период действия военного положения.

Кроме этого, НКЦБФР приняла новые решения для функционирования рынков капитала в условиях действия военного положения в Украине.









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