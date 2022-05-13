НКЦБФР "заморозила" сроки по некоторым проектам совместного инвестирования

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Нарожный Дмитрий
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решила приостановить на время действия военного положения некоторые сроки, которые установлены законодательством, в сфере совместного инвестирования.
НКЦБФР приостановила некоторые сроки действий в сфере совместного инвестирования. Фото: Pixabay
Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о "замораживании" сроков, установленных для следующих проектов:
– проведение учредительного собрания корпоративного фонда;
– регистрация регламента корпоративного фонда;
– регистрация выпуска акций корпоративного фонда и проспекта их эмиссии;
– регистрация проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов паевого инвестиционного фонда;
– достижение паевым инвестиционным фондом минимального объема активов;
– принятие уполномоченным органом решения о продлении срока деятельности института совместного инвестирования.
В НКЦБФР подчеркнули, что действие определенных сроков будет возобновлено на следующий день после прекращения или отмены военного положения в Украине.
В Нацкомиссии добавили, что решение вступает в силу с его опубликования на официальном сайте НКЦБФР.
Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила свои возможности совершать процессуальные действия по делам о нарушении законодательства в период действия военного положения.
Перед этим НКЦБФР приняла новые решения для функционирования рынков капитала в условиях действия военного положения в Украине.
Напомним, НКЦБФР обновила перечень военных облигаций, а также разрешила проведение сделок еще с одним видом государственных ценных бумаг. Кроме этого, Нацкомиссия решила, что депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Национальный банк Украины (НБУ), если в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам, которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в НБУ.
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