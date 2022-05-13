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НКЦБФР "заморозила" сроки по некоторым проектам совместного инвестирования

Сроки приостановлены на время действия в Украине военного положения

сегодня, 10:28
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решила приостановить на время действия военного положения некоторые сроки, которые установлены законодательством, в сфере совместного инвестирования.

НКЦБФР "заморозила" сроки по некоторым проектам совместного инвестирования

НКЦБФР приостановила некоторые сроки действий в сфере совместного инвестирования. Фото: Pixabay

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о "замораживании" сроков, установленных для следующих проектов:

– проведение учредительного собрания корпоративного фонда;

– регистрация регламента корпоративного фонда;

– регистрация выпуска акций корпоративного фонда и проспекта их эмиссии;

– регистрация проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов паевого инвестиционного фонда;

– достижение паевым инвестиционным фондом минимального объема активов;

– принятие уполномоченным органом решения о продлении срока деятельности института совместного инвестирования.

В НКЦБФР подчеркнули, что действие определенных сроков будет возобновлено на следующий день после прекращения или отмены военного положения в Украине.

В Нацкомиссии добавили, что решение вступает в силу с его опубликования на официальном сайте НКЦБФР.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила свои возможности совершать процессуальные действия по делам о нарушении законодательства в период действия военного положения.

Перед этим НКЦБФР приняла новые решения для функционирования рынков капитала в условиях действия военного положения в Украине. 

Напомним, НКЦБФР обновила перечень военных облигаций, а также разрешила проведение сделок еще с одним видом государственных ценных бумаг. Кроме этого, Нацкомиссия решила, что депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Национальный банк Украины (НБУ), если в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам, которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в НБУ.





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Источник: https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-pryzupynyla-deiaki-stroky-dii-v-sferi-spilnoho-investuvannia/
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