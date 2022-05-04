НКЦБФР разрешила проводить операции с новыми ценными бумагами

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
Национальная комиссия по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР) приняла новые решения для функционирования рынков
капитала в условиях действия военного положения в Украине.
НКЦБФР предоставила возможность проводить операции с новыми государственными ценными бумагами. Фото: Pexels
Как сообщает пресс-служба регулятора, НКЦБФР
предоставила возможность проводить операции с новыми государственными ценными
бумагами по международному идентификационному коду UA4000225874.
Крме этого, Нацкомиссия расширила список лиц,
в отношении которых инвестиционные фирмы должны принять ограничения на основе
проверки, которая должна быть осуществлена в течение 30 дней после завершения
военного положения.
По данным НКЦБФР, в этот список добавлены:
– лица, связанных с осуществлением
террористической деятельности или в отношении которых введены международные
санкции;
– лица, к которым применены специальные
экономические и другие ограничительные меры в соответствии со статьей 5 Закона
Украины "О санкциях".
НКЦБФР также уточнила возможность Национального депозитария совершать отдельные административные операции.
В частности, Нацкомиссия разрешила депозитарным учреждениям быть депонентами другого депозитарного учреждения, которым счет в ценных бумагах открывается как юридическому лицу-резиденту для учета государственных ценных бумаг.
Решение вступает в силу с момента его опубликования на сайте НКЦБФР.
Ранее НКЦБФР обновила перечень военных облигаций, а также разрешила проведение сделок еще с одними государственными ценными бумагами, имеющими международный идентификационный код UA4000225866.
Кроме этого, Нацкомиссия решила, что депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Национальный банк Украины, если в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам, которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в НБУ.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости