НКЦБФР разрешила проводить операции с новыми ценными бумагами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла новые решения для функционирования рынков капитала в условиях действия военного положения в Украине.

НКЦБФР предоставила возможность проводить операции с новыми государственными ценными бумагами. Фото: Pexels

Как сообщает пресс-служба регулятора, НКЦБФР предоставила возможность проводить операции с новыми государственными ценными бумагами по международному идентификационному коду UA4000225874.

Крме этого, Нацкомиссия расширила список лиц, в отношении которых инвестиционные фирмы должны принять ограничения на основе проверки, которая должна быть осуществлена ​​в течение 30 дней после завершения военного положения.

По данным НКЦБФР, в этот список добавлены:

– лица, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых введены международные санкции;

– лица, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях".

НКЦБФР также уточнила возможность Национального депозитария совершать отдельные административные операции.

В частности, Нацкомиссия разрешила депозитарным учреждениям быть депонентами другого депозитарного учреждения, которым счет в ценных бумагах открывается как юридическому лицу-резиденту для учета государственных ценных бумаг.

Решение вступает в силу с момента его опубликования на сайте НКЦБФР.

Ранее НКЦБФР обновила перечень военных облигаций, а также разрешила проведение сделок еще с одними государственными ценными бумагами, имеющими международный идентификационный код UA4000225866.

Кроме этого, Нацкомиссия решила, что депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Национальный банк Украины, если в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам, которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в НБУ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций





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