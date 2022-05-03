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В Украине растет количество владельцев военных гособлигаций – НБУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций

сегодня, 10:51
Автор:

Нарожный Дмитрий
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На прошлой неделе 2,7 тысяч граждан и представителей бизнеса приобрели облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Таким образом, количество инвесторов в украинские ценные бумаги возросло до 11,8 тысяч.

В Украине растет количество владельцев военных гособлигаций – НБУ

Национальный банк Украины. Фото: пресс-служба НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на данные Национального депозитария, который по распоряжению Министерства финансов Украины погасил ОВГЗ и выплатил суммы погашения и доходов по облигациям.

В частности, по информации Нацбанка, 27 апреля текущего года около тысячи юридических и физических лиц получили 3,3 млрд грн от погашения первого выпуска военных облигаций.

Часть этих денег была повторно вложена в новые военные ОВГЗ для дальнейшей поддержки Украины.

Всего, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций.

Это позволило привлечь в госбюджет почти 50 миллиардов грн, 93,8 миллионов долларов США и 176,5 миллионов евро.

В НБУ отмечают, что крупнейший портфель военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков, которые являются первичными дилерами.

С учетом погашение военных ОВГЗ в апреле, объем вложений украинских граждан и бизнеса в ценные бумаги мая 2022 составляет около 3,5 миллиардов грн, 38,3 миллионов долларов США и 25,4 миллионов евро.

При этом, нерезиденты вложили в ОВГЗ более 66 миллионов грн.

Статистику Нацдепозитария по военным облигациям на еженедельной основе Национальный банк Украины начал публиковать 22 марта 2022 года.

Военные облигации – это государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины.

Деньги от военных ОВГЗ направляются для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а также на другие финансовые нужды государства в условиях военного положения.

Напомним, первый раз военные облигации Кабинет министров решил выпустить еще в начале апреля 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе.

Тогда правительство заявило, что военные ОВГЗ будут выпускаться для юридических лиц на сумму 1 миллиард грн и для физических лиц на сумму 100 миллионов грн.


 


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/kilkist-vlasnikiv-ovdp-ukrayini-nadali-zrostaye-vkladniki-otrimali-viplati-vid-pogashennya-pershogo-vipusku-viyskovih-obligatsiy--depozitariy-nbu
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