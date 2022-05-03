В Украине растет количество владельцев военных гособлигаций – НБУ

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
На прошлой неделе 2,7 тысяч граждан и
представителей бизнеса приобрели облигации внутреннего государственного займа
(ОВГЗ). Таким образом, количество инвесторов в украинские ценные бумаги
возросло до 11,8 тысяч.
Национальный банк Украины. Фото: пресс-служба НБУ
Об этом сообщает пресс-служба Национального
банка Украины (НБУ) со ссылкой на данные Национального депозитария, который по
распоряжению Министерства финансов Украины погасил ОВГЗ и выплатил суммы
погашения и доходов по облигациям.
В частности, по информации Нацбанка, 27 апреля
текущего года около тысячи юридических и физических лиц получили 3,3 млрд грн
от погашения первого выпуска военных облигаций.
Часть этих денег была повторно вложена в новые
военные ОВГЗ для дальнейшей поддержки Украины.
Всего, с начала полномасштабного вторжения России
в Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных
облигаций.
Это позволило привлечь в госбюджет почти 50 миллиардов
грн, 93,8 миллионов долларов США и 176,5 миллионов евро.
В НБУ отмечают, что крупнейший портфель
военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков, которые являются первичными дилерами.
С учетом погашение военных ОВГЗ в апреле,
объем вложений украинских граждан и бизнеса в ценные бумаги мая 2022 составляет
около 3,5 миллиардов грн, 38,3 миллионов долларов США и 25,4 миллионов евро.
При этом, нерезиденты вложили в ОВГЗ более 66 миллионов грн.
Статистику Нацдепозитария по военным облигациям на еженедельной основе Национальный банк Украины начал публиковать 22 марта 2022 года.
Военные облигации – это
государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины.
Деньги от военных ОВГЗ направляются для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а также на другие финансовые нужды государства в условиях военного положения.
Напомним, первый раз военные облигации Кабинет министров решил выпустить еще в начале апреля 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе.
Тогда правительство
заявило, что военные ОВГЗ будут выпускаться для юридических лиц на сумму 1 миллиард
грн и для физических лиц на сумму 100 миллионов грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости