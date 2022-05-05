НКЦБФР усилила меры борьбы с нарушителями на фондовом рынке

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Нарожный Дмитрий
Национальная комиссия по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР) расширила свои возможности совершать процессуальные
действия по делам о нарушении законодательства в период действия военного
положения.
НКЦБФР будет реагировать на нарушения в рамках действующего законодательства, Фото: Pixabay
Как сообщает пресс-служба регулятора, процессуальные
действия, которые касаются подписания актов о правонарушении и рассмотрении дел
о нарушении требований, могут проводиться, если такие дела были открыты в ходе
действия военного положения.
При этом, если какой-либо участник рынка
капитала или организованных товарных рынков нарушил законодательство, и это
может негативно отразиться на работе рынка во время войны, НКЦБФР примет меры
воздействия, предусмотренные Законом Украины "О государственном регулировании
рынков капитала и организованных товарных рынков".
Решение вступает в силу с его публикации на
официальном вебсайте Комиссии.
Ранее НКЦБФР приняла новые решения для функционирования рынков капитала в условиях действия военного положения в Украине.
В частности, Нацкомиссия предоставила возможность
проводить операции с новыми государственными ценными бумагами по международному
идентификационному коду UA4000225874.
Кроме этого, НКЦБФР расширила перечень лиц, в отношении которых инвестиционные фирмы должны принять ограничения на основе проверки, которая должна быть проведена в течение 30 дней после завершения военного положения.
Напомним, НКЦБФР обновила перечень военных
облигаций, а также разрешила проведение сделок еще с одним видом государственных
ценных бумаг.
Кроме этого, Нацкомиссия решила, что
депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Национальный банк Украины (НБУ), если
в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам,
которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в
НБУ.
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