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НКЦБФР усилила меры борьбы с нарушителями на фондовом рынке

НКЦБФР будет реагировать на нарушение законодательства участниками рынков капиталов во время войны

5 мая 2022, 11:18
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) расширила свои возможности совершать процессуальные действия по делам о нарушении законодательства в период действия военного положения.

НКЦБФР усилила меры борьбы с нарушителями на фондовом рынке

НКЦБФР будет реагировать на нарушения в рамках действующего законодательства, Фото: Pixabay

Как сообщает пресс-служба регулятора, процессуальные действия, которые касаются подписания актов о правонарушении и рассмотрении дел о нарушении требований, могут проводиться, если такие дела были открыты в ходе действия военного положения.

При этом, если какой-либо участник рынка капитала или организованных товарных рынков нарушил законодательство, и это может негативно отразиться на работе рынка во время войны, НКЦБФР примет меры воздействия, предусмотренные Законом Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков".

Решение вступает в силу с его публикации на официальном вебсайте Комиссии.

Ранее НКЦБФР приняла новые решения для функционирования рынков капитала в условиях действия военного положения в Украине. 

В частности, Нацкомиссия предоставила возможность проводить операции с новыми государственными ценными бумагами по международному идентификационному коду UA4000225874.

Кроме этого, НКЦБФР расширила перечень лиц, в отношении которых инвестиционные фирмы должны принять ограничения на основе проверки, которая должна быть проведена ​​в течение 30 дней после завершения военного положения.

Напомним, НКЦБФР обновила перечень военных облигаций, а также разрешила проведение сделок еще с одним видом государственных ценных бумаг.

Кроме этого, Нацкомиссия решила, что депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Национальный банк Украины (НБУ), если в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам, которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в НБУ.

 


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Источник: https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-reahuvatyme-na-porushennia-zakonodavstva-profuchasnykamy-pid-chas-viiny/
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