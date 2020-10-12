Нобелевскую премию по экономике получили американские экономисты

Американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон были удостоены Нобелевской премии по экономике 2020-го года за вклад в теорию аукционов, сообщила в понедельник Шведская королевская академия наук. Об этом пишет CNN.



Милгром и Уилсон являются профессорами Стэндфордского университета в Калифорнии, США. Они получили признание благодаря теоретическим открытиям, которые улучшили работу аукционов. По данным шведской Королевской Академии наук, они также разработали аукционные форматы для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например для радиочастот.

В заявлении председателя комитета по присуждению премии Петера Фредрикссона сказано, что лауреаты этого года в области экономических наук начинали с фундаментальной теории, а затем использовали свои результаты в практических приложениях, которые распространились по всему миру. Их открытия приносят огромную пользу обществу.

Согласно данным шведской Королевской Академии наук, экономисты изобрели новые форматы для проведения аукционов по продаже многих взаимосвязанных объектов от имени продавца, мотивированного тем, что он делает добро для общества, а не просто добивается максимально возможной цены.

В 1994 году власти США впервые использовали один из своих форматов для продажи полос радиочастотного спектра. Это способствовало тому, что налогоплательщики получали выгоду от продажи радиочастот, принадлежащих правительству, но имеющих огромную ценность для операторов мобильной связи.

Премия по экономике официально известна как премия Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences. Она была учреждена Центральным Банком Швеции и вручается с 1969 года в память о промышленнике Альфреде Нобеле.

Милгром и Уилсон поделят призовой фонд в размере 1,1 млн долл.

В 2019 году премия по экономике была присуждена Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру за их работу по сокращению глобальной бедности.

Напомним, в этом году Нобелевская премия по химии была присуждена Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна в среду. Они открыли инструмент редактирования генов CRISPR/Cas9 для переписывания кода жизни.

Во вторник Нобелевская премия по физике была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гезу за их открытия в области черных дыр.

Нобелевская премия по медицине была присуждена Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу в прошлый понедельник за открытие вируса гепатита С, которое привело к разработке тестов и методов лечения.

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