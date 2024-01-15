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Ноль евро: в Украине выпустили новые коллекционные купюры

На сувенирной коллекционной банкноте ноль евро изобразили архитектурный и исторический памятник "Золотые ворота".

сегодня, 15:27
Автор:
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Slava Kot
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С 13 января стартовала программа Национального заповедника "София Киевская" по реализации коллекционных банкнот "ноль евро". На них будет изображен архитектурный памятник XI века – Золотые ворота.

Ноль евро: в Украине выпустили новые коллекционные купюры

Коллекционная банкнота ноль евро. Фото из открытых источников

Ограниченная серия банкнот ноль евро была сделана во Франции. Купюра имеет фиолетовый оттенок и похожа на 500 евро, однако ее размер такой, как банкноты в 20 евро. Купюра ноль евро создана по образцам реальных банкнот, на ней присутствует водяной знак, контрпринт, микропечать, голограмма и другие элементы защиты.

Заповедник "София Киевская" объясняет создание банкноты популяризацией Украины, а также культурным и историческим влиянием.

"Украина стремится к объединению с Европой и популяризирует в мире свою многовековую историю и культуру, во Франции была изготовлена такая лимитированная коллекция евробанкнот номиналом 0 с изображением Золотых ворот, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются одной из величайших достопримечательностей украинского народа", — говорится на сайте заповедника "София Киевская".

Также отмечено, что изображение Золотых ворот носит символический характер.

"В XIII веке именно эти стены были одним из бастионов, вставших на пути Монголо-Татарского нашествия, тем самым уберечь от него страны Европы", — отмечают в национальном заповеднике и проводят параллель с сегодняшней войной.

Стоимость купюры ноль евро составляет 200 гривен.

Традицию печатать купюры ноль евро предложил французский бизнесмен Ричард Файл, а его идею "Euro Souvenir 0" поддержал Нацбанк Франции. Таким образом, осуществлялась поддержка туризма и популяризация культурных и исторических памятников. Проект приобрел популярность во всем мире, где было издано около 400 таких сувенирных банкнот. Из-за ограниченного количества некоторые купюры в ноль евро начали цениться среди коллекционеров, а их цена росла до 900 евро.

Ранее портал "Комментарии" писал, кого из современников хотели бы видеть украинцы на банкноте 2000 гривен.

Также "Комментарии" писали, что НБУ выпустил новую вертикальную купюру к годовщине вторжения.



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Источник: https://st-sophia.org.ua/uk/novini/kiyivski-zoloti-vorota-prikrasili-suvenirnu-yevrobanknotu/
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Обсуждения

Роман

сегодня, 15:40

Ну да ) больше делать нехрен сейчас как выпускать какое-то фуфло и тратить бабки на ето ! клоуны блядь


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