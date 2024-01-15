Ноль евро: в Украине выпустили новые коллекционные купюры

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Slava Kot
С 13 января стартовала программа Национального заповедника "София Киевская" по реализации коллекционных банкнот "ноль евро". На них будет изображен архитектурный памятник XI века – Золотые ворота.
Коллекционная банкнота ноль евро. Фото из открытых источников
Ограниченная серия банкнот ноль евро была сделана во Франции. Купюра имеет фиолетовый оттенок и похожа на 500 евро, однако ее размер такой, как банкноты в 20 евро. Купюра ноль евро создана по образцам реальных банкнот, на ней присутствует водяной знак, контрпринт, микропечать, голограмма и другие элементы защиты.
Заповедник "София Киевская" объясняет создание банкноты популяризацией Украины, а также культурным и историческим влиянием.
Также отмечено, что изображение Золотых ворот носит символический характер.
Стоимость купюры ноль евро составляет 200 гривен.
Традицию печатать купюры ноль евро предложил французский бизнесмен Ричард Файл, а его идею "Euro Souvenir 0" поддержал Нацбанк Франции. Таким образом, осуществлялась поддержка туризма и популяризация культурных и исторических памятников. Проект приобрел популярность во всем мире, где было издано около 400 таких сувенирных банкнот. Из-за ограниченного количества некоторые купюры в ноль евро начали цениться среди коллекционеров, а их цена росла до 900 евро.
Ранее портал "Комментарии" писал, кого из современников хотели бы видеть украинцы на банкноте 2000 гривен.
Также "Комментарии" писали, что НБУ выпустил новую вертикальную купюру к годовщине вторжения.
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Роман
сегодня, 15:40
Ну да ) больше делать нехрен сейчас как выпускать какое-то фуфло и тратить бабки на ето ! клоуны блядь