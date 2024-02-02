Нормы выписаны нечетко. Бизнес-сообщество просит усовершенствовать законопроект о лоббизме

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и председателю парламентского комитета по вопросам правовой политики Денису Маслову с призывом доработать законопроект "О добродетельном лоббировании".

Бизнес-ассоциации считают, что они занимаются адвокацией

Эксперты Ассоциации обратили внимание на то, что в мире существует разница между понятиями адвокация и лоббирование. Соответственно, к данным субъектам устанавливаются разные требования к регистрации и работе.

В частности, по их словам, субъектами адвокации, согласно закону, признаются (кроме физических лиц) непредпринимательские общества, которые в соответствии с законом являются неприбыльными организациями, общественные организации. В то же время, для отдельной категории юридических лиц, не являющихся непредпринимательскими обществами и созданных согласно Хозяйственному кодексу Украины, законом прямо предусмотрена возможность осуществлять представительство интересов участников отдельных форм хозяйственных объединений в отношениях с органами власти.

То есть бизнес-сообщество, объединяющее предпринимателей и представляющее интересы не кого-то конкретного, а весь бизнес или индустрию, осуществляет адвокацию интересов. Однако норма, определяющая понятие адвокации, выписана не совсем четко, что может вызвать путаницу, поскольку обязательно предполагает наличие целью соответствующей деятельности субъектов адвокации отстаивания общественного интереса, однако непонятно, что законодатель подразумевает под таким интересом.

В Европейской бизнес ассоциации подчеркивают, что нечеткость выписанных понятий приводит к тому, что не совсем понятно, куда относить объединение бизнеса.

"Если все же окажется, что объединения бизнеса будут считаться субъектами лоббирования, то, по сути, механизм, предложенный проектом Закона, приведет к необходимости заключать договоры со всеми участниками организаций, поскольку любой из них может стать заказчиком услуг по лоббирование в понимании проекта Закона",

– говорят эксперты и добавляют, что практически, выполнить это будет важно, а кое-где и невозможно.

В Ассоциации просят, чтобы в законопроекте четко прописали, что объединение бизнеса является субъектом адвокации и в рамках представления интересов своих членов в отношениях с органами власти осуществляют именно адвокацию.

Напомним, "Комментарии" писали, что ранее правозащитные организации тоже обратились в Верховную Раду с просьбой изменить законопроект о лоббизме.

Также "Комментарии" писали, что в законопроекте о лоббизме, принятом в первом чтении, есть ряд неурегулированных вопросов , закрывающих доступ к политическим процессам общественным организациям. Более того, представители общественных организаций считают, что власти им решили отомстить за то, что они их заставили открыть декларации.





