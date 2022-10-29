Новое производство и тысячи рабочих мест: помогут ли индустриальные парки запустить экономику

Кабинет министров утвердил два решения, которые предусматривают запуск индустриальных парков (ИП) в Украине. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, правительство утвердило порядок предоставления средств для обустройства ИП и строительства объектов инфраструктуры, необходимых для их функционирования (максимальная сумма – до 60 млн грн, при условии, что это не более 80% от проекта). Кроме того, одобрен порядок предоставления компенсации процентной ставки по кредитам, которые берутся для обустройства ИП, а также для осуществления хозяйственной деятельности в пределах этих парков. Для компании, которая обустраивает ИП, максимальный объем компенсации составит 60 млн грн, для участников – 45 млн грн. Как оцениваете принятые решения? Действительно ли они, как уверяет премьер, "позволят уже в ближайшее время десяткам бизнесов по всей стране активизировать производство и создание новых рабочих мест"? Какие еще решения важные для экономики следует принять как можно скорее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Индустриальные парки. Фото: из открытых источников

Создание технопарков – это один из самых правильных шагов в нынешней ситуации

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), старший экономист Ukraine Economic Outlook, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар поясняет:

"Создание технопарков – это один из самых правильных шагов в нынешней ситуации! Как показал опыт технопарков Китая, Тайваня и Дубая, – в современном мире недостаточно снизить налоги до 0% налога на прибыль и частично компенсировать инвестиции и ввоз оборудования. Такие предложения в мире уже есть. При том, в странах, где не идет война".

Инвестору, подчеркивает эксперт, нужно предлагать, в том числе, готовые площадки, с уже подведенной к ним инфраструктурой.

По словам Михаила Кухара, прекрасный пример такого подхода, даже без налоговых льгот, есть в Виннице. Там, отмечает он, мэрия отвела определенное количество гектаров с доступом к высоковольтной линии, газу и железной дороге и это принесло свои плоды: в город пришел мировой спортивный гигант "Head".

Индустриальные парки – игрушки власти, которые так и не превращаются в качественный механизм поддержки бизнеса

По мнению главы Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрея Кривоноса, с 2012 года индустриальные парки выполняют роль игрушки нашей власти. Игрушки, которая так и не превращается в качественный механизм поддержки бизнеса.

"Поднятие статуса парков до национального проекта делает их заложником бюрократии центральной власти – утверждение проекта, требования к участникам, ожидание поддержки от местных властей, постоянный перевод земельного участка от одних пользователей к другим могут растягивать процесс до бесконечности", – поясняет эксперт.

Он также отмечает, что преференции в виде НДС, таможенных платежей и перенесения уплаты налога на прибыль на позднее время не оказывают существенного влияния на финансовую эффективность проектов. Ведь построение проекта усложняется за счет административных действий, ряда дополнительных участников.

"Преференции местных властей – земельный участок и освобождение от уплаты земельного налога – в абсолютной сумме также незначительны, – считает Андрей Кривонос. – Однако у местных властей есть возможность поддержать запуск проекта за счет целого ряда действий: подключение к электричеству, воде, канализации, организация подъездов, местный маркетинг и т.д. Именно за счет этих действий у проекта возникает шанс запуститься. И тогда возникает вопрос: зачем индустриальный парк, если всё интересное можно получить от главы ОТГ или департамента развития экономики горсовета?".

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