Новое руководство ЗТМК обвинило Фирташа в кризисе на предприятии

Фото: epravda.com.ua

Новый менеджмент Запорожского титано-магниевого комбината пытается разблокировать счета предприятия и реструктуризовать долги перед поставщиками электроэнергии. Они накопились во времена, когда ЗТМК руководили менеджеры, подконтрольные олигарху Дмитрию Фирташу, говорится в статье на портале “Вести”.

В 2010 году ЗТМК передали под управление компании Tolexis Trading Limited Дмитрия Фирташа, владеющей долей в 49% от предприятия (еще 51% принадлежит государству). Олигарх должен был инвестировать в модернизацию предприятия $110 млн и обязался погасить накопленный долг за электроэнергию в размере 385 млн грн. Но этого так и не случилось.

“Инвестиционные 110 миллионов долларов использовались не по назначению, за что Владимир Сивак даже стал фигурантом уголовного преследования. В 2016 году НАБУ задержало его по подозрению в растрате 492 миллионов инвестиционных гривен. Более того долги предприятия по зарплате и за электроэнергию увеличились в разы”, - говорится в материале.

После назначения нового менеджмента со стороны Фонда государственного имущества Украины, “Запорожьеоблэнерго” из-за долгов отключило подачу электроэнергии на одну из производственных линий ЗТМК. Счета компании после этого оказались заблокированы. Сейчас разблокировать их пытаются новые менеджеры. Они ведут переговоры с “Запорожьеоблэнерго”о реструктуризации долгов.

Новый глава ЗТМК Сергей Лубенников заверил, что в ближайшее время компанию удастся вывести из кризиса. Решить проблему предприятия, которое является стратегически важным, пытается не только новое руководство, но и Фонд государственного имущества Украины, а также другие государственные органы.

“Он убежден – этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки, и как следствие, предприятие сможет работать на полную мощность, а сотрудники, что немаловажно, своевременно получать заработную плату”, - сообщает автор статьи.

Запорожский титано-магниевый комбинат - одно из самых крупных предприятий титановой промышленности Украины. Продукция комбината используется в качестве конструкционного материала в атомной энергетике, химическом машиностроении, судостроении и во многих других промышленных отраслях.

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