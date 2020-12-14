Новогодний стол: во сколько украинцам обойдется оливье и крабовый салат

Ежегодно новогодний стол миллионов украинцев не обходится без оливье и крабового салата. Эти блюда уже давно стали неотъемлемой частью новогодних праздников. Стоимость этих салатов с каждым годом отличается от предыдущего. Так, к примеру, в 2019 году цена оливье составляла 140 гривен, а в 2020 году — 119 гривен, что на 15% меньше.

ФОТО: wallbox.ru

Чтобы вычислить цену на оливье и крабовый салат на новогодний стол в этом году, журналисты сайта "Комментарии" посчитали по магазинам Украины среднюю стоимость всех продуктов, использованных в этих двух блюдах. Расчет составлен примерно на 8-10 порций.

Салат оливье:

Консервированный зеленый горошек – 30 гривен,

Докторская колбаса 500 грамм – 70 гривен,

Майонез 150 грамм – 10 гривен,

Картофель 300 грамм – 3 гривны,

Морковь 150 грамм — 50 копеек,

Солёные огурцы 30 грамм – 10 гривен,

Куриные яйца 5 штук – 15 гривен.

Примерная стоимость салата оливье получилась 138,50 грн. Исходя из этого, можно сказать, что в этом году салат может обойтись немного дороже, нежели в прошлом.

Крабовый салат:

Крабовые палочки 400 грамм – 85 гривен,

Куриные яйца 4 штуки – 12 гривен,

Огурцы 200 грамм – 11 гривен,

Консервированная кукуруза 200 грамм – 25 гривен,

Майонез 150 грамм – 10 гривен,

Примерная стоимость крабового салата обойдется в 143 гривны. Для удобства цены в обоих случаях были округлены.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о рецепте салата "Ёлочка", который украсит новогодний стол, а также о пошаговом рецепте заливной рыбы на Новый год.

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