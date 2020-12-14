Новогодний стол: во сколько украинцам обойдется оливье и крабовый салат

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Мокрик Анастасия
Ежегодно новогодний стол миллионов украинцев не обходится
без оливье и крабового салата. Эти блюда уже давно стали неотъемлемой частью новогодних праздников. Стоимость этих салатов с каждым годом отличается от
предыдущего. Так, к примеру, в 2019 году цена оливье составляла 140 гривен, а в
2020 году — 119 гривен, что на 15% меньше.
ФОТО: wallbox.ru
Чтобы вычислить цену на оливье и крабовый салат на
новогодний стол в этом году, журналисты сайта "Комментарии" посчитали по
магазинам Украины среднюю стоимость всех продуктов, использованных в этих двух
блюдах. Расчет составлен примерно на 8-10 порций.
Салат оливье:
Консервированный
зеленый горошек – 30 гривен,
Докторская колбаса 500 грамм – 70 гривен,
Майонез 150 грамм – 10 гривен,
Картофель 300 грамм – 3 гривны,
Морковь 150 грамм — 50 копеек,
Солёные огурцы 30 грамм – 10 гривен,
Куриные яйца 5 штук – 15 гривен.
Примерная стоимость салата оливье
получилась 138,50 грн. Исходя из этого, можно сказать, что в этом году салат
может обойтись немного дороже, нежели в прошлом.
Крабовый салат:
Крабовые палочки 400 грамм – 85 гривен,
Куриные яйца 4 штуки – 12 гривен,
Огурцы 200 грамм – 11 гривен,
Консервированная кукуруза 200 грамм – 25
гривен,
Майонез 150 грамм – 10 гривен,
Примерная стоимость крабового салата обойдется в 143 гривны. Для удобства цены в обоих случаях были округлены.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о рецепте салата "Ёлочка", который украсит новогодний стол, а также о пошаговом рецепте заливной рыбы на Новый год.
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