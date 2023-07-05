Новшества на железной дороге: женские купе и военизированная охрана

"Укрзализныця" проинформировала о возвращении в пассажирские поезда сопровождения военизированной охраны. Об этом сообщают "Комментарии".

Укрзализныця анонсирует новшества в поездах

Как говорится на сайте компании, с 30 июня охрана уже работает в поездах №81 сообщением Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец и № 712 Киев – Краматорск.

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"Вместе с женскими купе возобновили охрану в отдельных поездах. Сотрудники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. В ближайшее время будем масштабировать проект с учетом результатов первой недели", — рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

В компании отметили, что во время поездки военизированная охрана имеет право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания. Также ее работники могут задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и осмотр вещей. Для вызова охранников нужно обратиться к проводнику или начальнику поезда.

Военизированная охрана работала в 10 пассажирских поездах "Укрзализныци" с 2020 года до полномасштабного вторжения России в Украину, передает DW.

Кроме этого, с 30 июня "Укрзализныця" начала пилотную продажу билетов в женские купе на четыре рейса дальнего сообщения: маршруты №81 Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец, №75 Киев – Кривой Рог и №15 Харьков-Ясиня. Они, по определению компании, являются лидерами по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года. Поезда с женскими купе соответственно маркированы в приложении "Укрзализныци". Посадка в такие купе открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось шести лет. Цена не отличается от обычной.

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