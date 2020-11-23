Новые долги Украины: Кабмин займет 300 млн долларов на соцподдержку

Правительство Украины изыскивает способы финансирования борьбы с коронавирусом. Так, министры собрались на внеочередное заседание, где и одобрили новые займы. В частности, Кабмин решил отправить делегацию на переговоры с Международным банком реконструкции и развития, где представители украинской стороны обсудят условия получения кредита в рамках второго дополнительного финансирования в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Цена вопроса составит 300 млн долларов.

Теоретически, деньги должны быть направлены на благие цели, как то:

— для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;

- для поддержки бедных домохозяйств в рамках помощи существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

- на укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Как сообщал портал "Комментарии", с введением новых ограничений — карантина "выходного дня", украинский бизнес взвыл. Предприниматели, а особенно малый и средний бизнес, уже заявили о критическом состоянии. Власть решила своеобразным образом поддержать экономику, предложив вместо компенсаций за закрытие заведений на выходные, доступные кредиты. Правда, в программу кредитования под низкий процент попадали не все, так что новый ход от правительства заключается в расширении программ в стиле "давать в долг". С таким заявлением выступили в Министерстве экономического развития.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!