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Главная Новости Бизнес экономика Новые долги Украины: Кабмин займет 300 млн долларов на соцподдержку
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Новые долги Украины: Кабмин займет 300 млн долларов на соцподдержку

Новые кредитные деньги намерены потратить на социальную поддержку населения

сегодня, 15:47
Автор:

Сергей Медведев

Правительство Украины изыскивает способы финансирования борьбы с коронавирусом. Так, министры собрались на внеочередное заседание, где и одобрили новые займы. В частности, Кабмин решил отправить делегацию на переговоры с  Международным банком реконструкции и развития, где представители украинской стороны обсудят условия получения кредита в рамках второго дополнительного финансирования в рамках проекта   "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Цена вопроса составит 300 млн долларов.

Новые долги Украины: Кабмин займет 300 млн долларов на соцподдержку

 Теоретически, деньги должны быть направлены на благие цели, как то:

  — для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;

 - для поддержки бедных домохозяйств в рамках помощи существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

 - на укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Как сообщал портал "Комментарии", с введением новых ограничений — карантина "выходного дня", украинский бизнес взвыл. Предприниматели, а особенно малый и средний бизнес, уже заявили о критическом состоянии. Власть решила своеобразным образом поддержать экономику, предложив вместо компенсаций за закрытие заведений на выходные, доступные кредиты. Правда, в программу кредитования под низкий процент попадали не все, так что новый ход от правительства заключается в расширении программ в стиле "давать в долг". С таким заявлением выступили в Министерстве экономического развития.


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Источник: https://petrimazepa.com/kabmin_planiruet_vzyat_u_vsemirnogo_banka_300_mln_doll_na_socpodderzhku
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