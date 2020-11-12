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Главная Новости Бизнес экономика В Минэкономики пообещали расширить программу доступных кредитов "5-7-9"
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В Минэкономики пообещали расширить программу доступных кредитов "5-7-9"

Правительство придумывает новые способы поддержать украинских предпринимателей

сегодня, 16:32
Автор:

Сергей Медведев

С введением новых ограничений — карантина "выходного дня", украинский бизнес взвыл. Предприниматели, а особенно малый и средний бизнес, уже заявили о критическом состоянии. Власть решила своеобразным образом поддержать экономику, предложив вместо компенсаций за закрытие заведений на выходные, доступные кредиты. Правда, в программу кредитования под низкий процент попадали не все, так что новый ход от правительства заключается в расширении программ в стиле "давать в долг". С таким заявлением выступили в Министерстве экономического развития.

В Минэкономики пообещали расширить программу доступных кредитов "5-7-9"

Так, ведомство планирует "максимально адаптировать" программы поддержки под нужды и запросы бизнеса.

 Так, в рамках совершенствования программы "5-7-9" рассматриваются такие предложения, как: расширение круга участников из-за повышения максимального уровня годового дохода предприятий; возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года; вопрос залога и введение портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством) ослабление условий для фонда оплаты труда и численности персонала.

На программу "Частичной безработицы" в условиях нового карантина предположительно выделят 80 млн грн. Целью авторы программы видят помощь собственникам бизнеса в выплате зарплат дабы сохранить рабочие места.

И чтобы не стоять на месте, чиновники решили создать межведомственную группу, которая объединит представителей нескольких министерств — Минэкономики, Минфина, комитета ВР. Туда же должны войти и представители бизнеса.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы выходят на массовые протесты из-за введения карантина на выходные. В Ровенской области протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп. Предприниматели заблокировали часть дороги, постоянно двигаясь на пешеходном переходе. 



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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=052a7e16-9a87-4609-b7b5-37a62b57bae5&title=MekhanizmiPidtrimkiBiznesuBudutRozshireniIVdoskonaleniPidPotrebiPidprimtsiv-Minekonomiki
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