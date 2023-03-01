Новый глава наблюдательного совета "Нафтогаза" приступил к работе: что о нем известно

Сегодня приступил к работе новый глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Энтони Марино. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы правительства Дениса Шмыгаля, встретившегося с новым руководителем национальной компании. Среди будущих приоритетов, которые очертил для Энтони Марино Денис Шмыгаль – увеличение собственной добычи газа и успешное прохождение отопительного сезона. Об этом сообщают "Комментарии".

Ентоні Маріно приступив до праці

"Поздравил с началом работы нового председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Энтони Марино, — написал в своем телеграмм-канале Денис Шмыгаль. — Обсудили видение развития газодобывающей отрасли в нашем государстве. Перспективное направление, которое может стать драйвером восстановления, дальнейшего развития и энергетической независимости Украины. Среди других наших общих вызовов — следующий отопительный сезон. Эта зима стала одной из самых трудных в истории Украины, но мы выиграли борьбу за тепло и свет. Рассчитываем на тесную координацию с "Нафтогазом" в подготовке к следующему отопительному периоду".

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Энтони Марино – специалист по разведке и добыче с более чем 38-летним опытом работы в нефтегазовой сфере. Он занимал должности исполнительного директора, президента и СЭО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд. Vermilion Energy. Марино также был президентом и CEO канадской энергетической компании Tenaz Energy. А в течение 2002-2020 годов работал в наблюдательных советах и советах директоров шести компаний и организаций.

Ранее правительство утвердило в должности членов наблюдательного совета "Нафтогаза": четырех независимых членов и двух представителей государства. Независимыми членами стали: бывший старший вице-президент норвежской компании Equinor (Statoil) Анфиннс Тор Мартин, президент и гендиректор Vermilion Energy Марино Энтони, Хуквэй Ричард, имеющий 33-летний опыт работы в компании BP, и профессор бизнес-школы INSEAD Людо ван Хейден. В состав вошли также два представителя государства: заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма и советница премьер-министра Украины по вопросам энергетики Наталья Бойко.

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