Новый рекорд: цена на газ в Европе резко выросла

В европейских странах снова дорожает голубое топливо. На 21 декабря ценники остановились на отметке 2100 долларов за тысячу кубометров. Это – ценовой рекорд. Об этом информирует потребителей Лондонская биржа ICE.

Газ в Европе снова подорожал (фото из открытых источников)

Вместе с тем, к 16:30 по киевскому времени ценники на нефть остановились на отметке 2120 долларов за тысячу кубометров. Такой рост на 23,5% выше расчетной цены предыдущего дня.

Важно, что сегодня впервые рекордно подорожало голубое топливо. Оно в ценовом эквиваленте превысило установленную рекордную отметку в 2000 долларов.

Голубое топливо поднимает свою стоимость по той причине, что на европейский континент пришел сильный холод. В частности, в декабре средняя температура прогнозируется на 2 градуса ниже, чем в прошлом году. В настоящее время российский "Газпром" не согласился делать вторниковый заказ на транзит голубого топлива по трубопроводу "Ямала — Европа", и теперь газогон работает в реверсном режиме — с запада на восток.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Газпром" через Украину прокачал минимальное количество газа . Объем транзита российского голубого топлива, прокачиваемого украинской территорией в государства Евросоюза, в этом году составил 145 млрд м3. Это наименьшее количество голубого топлива, которое прокачено за последние 6 лет. В сообщении он утверждает, что должностные лица "Газпрома" рапортуют о том, что прокачка через нашу страну в 2021 году составляет 40 млрд. м3. Это на 30% меньше, чем в 2020 году и на 45% уменьшен объем, чем в 2019 году. Объем поставок голубого топлива российским "Газпромом" в Евросоюз составляет почти 145 млрд м3.

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