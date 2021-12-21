Новый рекорд: цена на газ в Европе резко выросла

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Лиля Воробьева
В европейских странах снова дорожает голубое топливо. На 21 декабря ценники остановились на отметке 2100 долларов за тысячу кубометров. Это – ценовой рекорд. Об этом информирует потребителей Лондонская биржа ICE.
Газ в Европе снова подорожал (фото из открытых источников)
Вместе с тем, к 16:30 по киевскому времени ценники на нефть остановились на отметке 2120 долларов за тысячу кубометров. Такой рост на 23,5% выше расчетной цены предыдущего дня.
Важно, что сегодня впервые рекордно подорожало голубое топливо. Оно в ценовом эквиваленте превысило установленную рекордную отметку в 2000 долларов.
Голубое топливо поднимает свою стоимость по той причине, что на европейский континент пришел сильный холод. В частности, в декабре средняя температура прогнозируется на 2 градуса ниже, чем в прошлом году. В настоящее время российский "Газпром" не согласился делать вторниковый заказ на транзит голубого топлива по трубопроводу "Ямала — Европа", и теперь газогон работает в реверсном режиме — с запада на восток.
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