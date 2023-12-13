О чем говорят новые требования МВФ: что вызывает тревогу

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Кравцев Сергей
Исполнительный совет МВФ утвердил на этой неделе второй пересмотр программы EFF для Украины, отметив достижения нашей страны в реформах, проводимых, несмотря на войну. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пояснив, что Украина может теперь получить еще 900 млн долл помощи от Фонда. В свою очередь, первый зампредседателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк рассказал, что в меморандуме МВФ о финансовой и экономической политике "зашито" 12 новых структурных маяков, включая не снижение пенсионного возраста; минимизирование увеличения расходов на пенсии; никаких новые спецпенсий или льгот; перезапуск Бюро экономической безопасности (БЭБ), аудит эффективности НАБУ, оценке фискальных и квазифискальных рисков. Как оцениваете новые требования МВФ и в целом сотрудничество Украины с Фондом на фоне войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
МВФ. Фото: Getty Images
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин считает, что апгрейд Меморандума ничего нового не привнес.
При этом, акцентирует он, очевидно, что подобные требования МВФ не вызывают у украинских фискальных властей даже минимального уровня несогласия (уровень защиты интересов бизнеса равен нулю).
Экономический эксперт Даниил Монин поделился таким мнением:
Кроме этого, отмечает эксперт, Меморандум предполагает запуск национальной стратегии доходов с повышением налогов на 3-4% ВВП, убиваем упрощенной системы либо не существенной минимизацией, сокращением кредитования по единственно работающей программе кредитования 5-7-9, фактически отнимая ресурс для восстановления у внутренних игроков – и формируя украинскую юрисдикцию неконкурентной для инвестиций из вне.
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