О чем говорят новые требования МВФ: что вызывает тревогу

Исполнительный совет МВФ утвердил на этой неделе второй пересмотр программы EFF для Украины, отметив достижения нашей страны в реформах, проводимых, несмотря на войну. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пояснив, что Украина может теперь получить еще 900 млн долл помощи от Фонда. В свою очередь, первый зампредседателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк рассказал, что в меморандуме МВФ о финансовой и экономической политике "зашито" 12 новых структурных маяков, включая не снижение пенсионного возраста; минимизирование увеличения расходов на пенсии; никаких новые спецпенсий или льгот; перезапуск Бюро экономической безопасности (БЭБ), аудит эффективности НАБУ, оценке фискальных и квазифискальных рисков. Как оцениваете новые требования МВФ и в целом сотрудничество Украины с Фондом на фоне войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

МВФ. Фото: Getty Images

Экономика выживания

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин считает, что апгрейд Меморандума ничего нового не привнес.

"Сберегается и поощряется политика мобилизации доходов бюджета любой ценой. А именно через агрессивный сбор налогов, запрет на снижение налогового давления сейчас и в ближайшем будущем, скрытую атаку на упрощенную систему налогообложения учета и отчетности", – поясняет эксперт.

При этом, акцентирует он, очевидно, что подобные требования МВФ не вызывают у украинских фискальных властей даже минимального уровня несогласия (уровень защиты интересов бизнеса равен нулю).

"Более того, усиление вмешательства государства в экономику полностью одобряется и поддерживается. Экономика выживания", – констатирует Вячеслав Черкашин.

Получаем дорогущие кредиты от Фонда по 7% годовых в валюте

Экономический эксперт Даниил Монин поделился таким мнением:

"Меморандум МВФ в очередной раз закрепляет "серую зону Украину" с отсутствием перспектив за дорогущие кредиты от Фонда по 7% годовых в валюте. Тогда как все остальные дают деньги в виде грантов либо под 0-2% годовых".

Кроме этого, отмечает эксперт, Меморандум предполагает запуск национальной стратегии доходов с повышением налогов на 3-4% ВВП, убиваем упрощенной системы либо не существенной минимизацией, сокращением кредитования по единственно работающей программе кредитования 5-7-9, фактически отнимая ресурс для восстановления у внутренних игроков – и формируя украинскую юрисдикцию неконкурентной для инвестиций из вне.

"Попытки же реформировать ОПГ типа БЭБ заранее обречены на провал. Ибо увеличение налогов и регуляций будет давать еще больше полномочий для чиновников заниматься вымогательством, – считает Даниил Монин. – Но это путь, который выбрала украинская власть – стоять с протянутой рукой и поддерживать коррупционное статус-кво... При помощи МВФ. Формируя с каждым годом увеличенные выплаты по кредитам, двигая государство в дефолт".

Читайте также на портале "Комментарии" — главные выводы из визита Зеленского в США: проголосует ли Конгресс помощь Украине.



