logo

BTC/USD

23164.76

ETH/USD

1673.64

LTC/USD

101.36

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика О яйцах и не только: должны ли оборонные закупки быть публичными
commentss НОВОСТИ Все новости

О яйцах и не только: должны ли оборонные закупки быть публичными

Эксперты поделились мнениями по поводу того, какими в идеале должны быть закупки для армии

сегодня, 08:58
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Верховная Рада поддержала за основу инициативу о внесении изменений в Закон Украины "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз на период действия правового режима военного положения на Украине.

О яйцах и не только: должны ли оборонные закупки быть публичными

Авторы инициативы предлагают, в частности, ввести отчеты об оборонных закупках, за исключением данных о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


 "Комментарии" спросили у экспертов, какой, по их мнению, должна быть процедура закупок на нужды армии.

Военный эксперт Игорь Козий отмечает, что в понятии "оборонные закупки" закрытая составляющая и открытая.

"Если мы говорим о яйцах, то мы должны понять, что это нужно выводить в публичную плоскость. А такие составляющие, как место поступления этих яиц и их конечный бенефициар – такие вещи не должны выходить в публичную плоскость", – рассказывает Козий.

Вся информация по вооружению должна быть закрытой, к тому же это четко прописано в законе об оборонных закупках, говорит эксперт.

"Мне неизвестно, по каким основаниям ни Министерство обороны, ни Минэкономики, ни Минстратегпром – или весь Кабинет министров Украины в своем составе – не выполняет этот закон. Мне абсолютно непонятна позиция комитета по вопросам безопасности и обороны по отношению к парламентскому контролю выполнения этого закона", — добавляет он.

Экономист Евгений Олейников считает, что оборонные закупки могут быть публичными, но с определенными исключениями.

"С ограничениями по месту поставки (можно, например, обнародовать общую информацию, в частности, предполагается или нет поставка в места боевых действий и т.п.), видов и конкретных названий вооружений", — прокомментировал Олейников.

Недавно стало известно, что Министерство обороны  якобы покупает продукты питания за завышенными ценами, в частности, платит по 17 грн за одно яйцо. 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!