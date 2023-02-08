О яйцах и не только: должны ли оборонные закупки быть публичными

Верховная Рада поддержала за основу инициативу о внесении изменений в Закон Украины "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз на период действия правового режима военного положения на Украине.

Авторы инициативы предлагают, в частности, ввести отчеты об оборонных закупках, за исключением данных о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну.

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"Комментарии" спросили у экспертов, какой, по их мнению, должна быть процедура закупок на нужды армии.

Военный эксперт Игорь Козий отмечает, что в понятии "оборонные закупки" закрытая составляющая и открытая.

"Если мы говорим о яйцах, то мы должны понять, что это нужно выводить в публичную плоскость. А такие составляющие, как место поступления этих яиц и их конечный бенефициар – такие вещи не должны выходить в публичную плоскость", – рассказывает Козий.

Вся информация по вооружению должна быть закрытой, к тому же это четко прописано в законе об оборонных закупках, говорит эксперт.

"Мне неизвестно, по каким основаниям ни Министерство обороны, ни Минэкономики, ни Минстратегпром – или весь Кабинет министров Украины в своем составе – не выполняет этот закон. Мне абсолютно непонятна позиция комитета по вопросам безопасности и обороны по отношению к парламентскому контролю выполнения этого закона", — добавляет он.

Экономист Евгений Олейников считает, что оборонные закупки могут быть публичными, но с определенными исключениями.

"С ограничениями по месту поставки (можно, например, обнародовать общую информацию, в частности, предполагается или нет поставка в места боевых действий и т.п.), видов и конкретных названий вооружений", — прокомментировал Олейников.

Недавно стало известно, что Министерство обороны якобы покупает продукты питания за завышенными ценами, в частности, платит по 17 грн за одно яйцо.