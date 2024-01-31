Объемы «белого» игорного бизнеса выросли. Но его детенизация не является постоянной

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Ткачик Олеся
Объемы белого игорного бизнеса выросли с 5% до 40-50% за год, сообщили в Центре экономической стратегии. Там отметили, что совокупные налоговые поступления составили 10,4 млрд. грн. Для сравнения: в 2022 было 730 млн, а в 2021 – только 206 млн.
Игорный бизнес пытаются вывести из тени
В Центре экономических стратегий считают, что такого результата удалось добиться благодаря координации действий НБУ, ГНС, стражей порядка и усилиям Временной следственной комиссии ВРУ.
Однако, как считает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, есть риски отката в вопросе легализации игорного бизнеса назад.
Именно поэтому, по его мнению, нынешнюю детенизацию игорного бизнеса до сих пор не могу считать устойчивой.
Чтобы такие риски исчезли, говорит Гайдай, должна заработать система онлайн-мониторинга азартных игр. Кроме того, добавляет он, рынок должен "устаканиться".
Также, подчеркнул он, необходимо наладить процесс быстрой блокировки нелегальных онлайн-казино и закрытия подпольных залов игровых автоматов.
Напомним, "Комментарии" писали, что целью легализации игорного бизнеса в Украине, по инициативе которой выступал сам президент Владимир Зеленский, было привлечение средств в бюджет, однако проект обернулся скандалами — в Консультационно-экспертный совет при Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей был введен людей, которые не имеют опыта в отрасли, но известны из-за связей с РФ.
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