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Объемы «белого» игорного бизнеса выросли. Но его детенизация не является постоянной

Доход бюджета от легализации игорного бизнеса в течение прошлого года вырос и составляет 10,4 млрд. грн., сообщили в Центре экономической стратегии. Однако работы в этой сфере еще не начат конец, пишут «Комментарии»

31 января 2024, 12:58
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Ткачик Олеся
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Объемы белого игорного бизнеса выросли с 5% до 40-50% за год, сообщили в Центре экономической стратегии. Там отметили, что совокупные налоговые поступления составили 10,4 млрд. грн. Для сравнения: в 2022 было 730 млн, а в 2021 – только 206 млн.

Объемы «белого» игорного бизнеса выросли. Но его детенизация не является постоянной

Игорный бизнес пытаются вывести из тени

В Центре экономических стратегий считают, что такого результата удалось добиться благодаря координации действий НБУ, ГНС, стражей порядка и усилиям Временной следственной комиссии ВРУ.

Однако, как считает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, есть риски отката в вопросе легализации игорного бизнеса назад.

"Наблюдение последнего года: где есть координация и политическая воля – есть результат. Без координации схемы ломать сложно. В частности, потому, что они часто строятся на коллективной безответственности институтов, в проклятом сером поле "тупо нет полномочий",
— подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, нынешнюю детенизацию игорного бизнеса до сих пор не могу считать устойчивой.

Чтобы такие риски исчезли, говорит Гайдай, должна заработать система онлайн-мониторинга азартных игр. Кроме того, добавляет он, рынок должен "устаканиться".

"Его участники, которые до сих пор позволяют себе не платить налоги, должны вылететь из-за несоблюдения лицензионных условий вслед за Parimatch, и не конкурировать с теми, кто платит налоги",
— добавил Гайдай.

Также, подчеркнул он, необходимо наладить процесс быстрой блокировки нелегальных онлайн-казино и закрытия подпольных залов игровых автоматов.

"Последние, с распространением онлайна, теряют свой вес, но они являются рассадниками чисто криминальной истории и источником коррумпирования местных правоохранителей, чем и вредны"
, — подчеркнул Гайдай.

Напомним, "Комментарии" писали, что целью легализации игорного бизнеса в Украине, по инициативе которой выступал сам президент Владимир Зеленский, было привлечение средств в бюджет, однако проект обернулся скандалами — в Консультационно-экспертный совет при Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей был введен людей, которые не имеют опыта в отрасли, но известны из-за связей с РФ.



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