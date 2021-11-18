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Обнародован рейтинг доступности жилья в мире: на каком месте Украина

Всего в рейтинг вошли 109 стран

сегодня, 15:05
Автор:

Елизавета Черных
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Исследовательская группа из Британии составила рейтинг стран с наиболее доступным жильем. Так, чтобы приобрести жилую недвижимость, украинцу потребуется 17 лет. Результаты исследования озвучили в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1", пишет ТСН. 

Обнародован рейтинг доступности жилья в мире: на каком месте Украина

Обнародован рейтинг доступности жилья в мире: на каком месте Украина - фото из открытых источников

Чтобы составить рейтинг, британские аналитики проанализировали среднюю цену за квадратных метр и зарплату жителей. После этого эксперты рассчитали, за сколько времени человек, живущий в той или иной стране, сможет собрать необходимую сумму на собственную квартиру. 

Специалисты определили, что наиболее доступным является жилье в Саудовской Аравии. В этой стране квартиру площадью 100 квадратов можно купить за 4,5 года. В тройку лидеров также попали Южная Африка и Соединенные Штаты Америки. Украина расположилась на 45 месте, равно как и Литва. 

Напомним, что по словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) (АСНУ) Юрия Питы, в текущем месяце в крупных украинских городах ожидается сокращение спроса на вторичном рынке жилья в пределах 17-20%. Специалист отметил, что во второй половине сентября и октября, число потенциальных покупателей снизилось примерно на 10-15%.  В свою очередь, спрос на самое востребованное жилье (квартиры до 50 кв.м, преимущественно в советских домах с удачным месторасположением) сократился всего на 5-7%. 

Также на портале "Комментарии" — цены на аренду жилья в Украине растут: в каком городе дешевле всего снять квартиру. Количество размещенных предложений по поводу аренды квартир в последние несколько месяцев уменьшилось. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/analitiki-sostavili-reyting-dostupnosti-zhilya-v-mire-na-kakom-meste-okazalas-ukraina-1912120.html
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