Украинцы не спешат покупать квартиры на "вторичке": что будет с ценами на жилье

По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) (АСНУ) Юрия Питы, в текущем месяце в крупных украинских городах ожидается сокращение спроса на вторичном рынке жилья в пределах 17-20%. Об этом пишет издание UBR.

Цены на жилье в Украине - фото из открытых источников

Специалист отметил, что во второй половине сентября и октября, число потенциальных покупателей снизилось примерно на 10-15%.

В свою очередь, спрос на самое востребованное жилье (квартиры до 50 кв.м, преимущественно в советских домах с удачным месторасположением) сократился всего на 5-7%.

Юрий Пита отметил, уменьшение количества сделок в крупнейших украинских областных центрах вряд ли сможет привести к существенному удешевлению квартир. Эксперт отмечает, что у 70% недвижимости, которая продается, стоимость будет оставаться неизменной. У 20% квартир возможен рост цен до 5%. Снижение стоимости до 3% ожидается всего у 10% объектов.

Глава АСНУ также считает, что по завершении карантинных ограничений, потенциальные покупатели будут постепенно возвращаться на вторичный рынок недвижимости.

Напомним, что ранее эксперт в области недвижимости Михаил Артюхов рассказал интернет-изданию "Комментарии", что изменится на рынке аренды недвижимости в ближайшее время ( учитывая коронавирус, адаптивный карантин и повышение тарифов), а также, какие важные решения в этой сфере могут быть приняты.

Также на портале "Комментарии" — цены на аренду жилья в Украине растут: в каком городе дешевле всего снять квартиру. Количество размещенных предложений по поводу аренды квартир в последние несколько месяцев уменьшилось.

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