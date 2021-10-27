Как и почему может измениться рынок аренды жилья в Украине (учитывая фактор ковида, возможного локдауна, повышения тарифов)? Какие важные решения в этой сфере может принять власть (как позитивные, так и негативные)? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответил эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.

Рынок недвижимости в Украине: как изменятся цены на аренду жилья в ближайшее время - фото из открытых источников

"Сложнее всего в период локдаунов приходится владельцам недвижимости в отельном, торговом и офисном сегментах. Одновременно, кризис дает рост в сегменте логистической (где арендаторы из сферы электронной коммерции) и производственной недвижимости (где высокий уровень автоматизации)", — говорит эксперт.

Михаил Артюхов отмечает, что аренда жилья в ноябре-декабре 2021 года испытает стресс из-за очередного повышения коммунальных платежей. Аренда не подорожает. Коммунальные подорожают. Причем в каждом сегменте по-разному будет. Сложно обобщить.

"Извечный вопрос – кто за это заплатит? – будет решаться в пользу владельцев недвижимости, то есть за счет арендаторов. Учитывая высокий уровень вакантности в разных сегментах недвижимости будет ротация арендаторов. Люди у нас предприимчивые, а доходы населения и малого/среднего бизнеса не растут, к сожалению. Соответственно, желание владельцев недвижимости поднять цены на аренду жилья обречено на провал — арендаторам есть куда переехать. Значит, договорятся", — резюмировал эксперт.

Отметим, что ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал изданию "Комментарии" о ценовой ситуации на рынке жилья в Украине в ноябре, объяснив, какие изменения могут произойти и почему.





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