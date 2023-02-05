Оборонные закупки хотят сделать отчасти публичными: детали

После скандала с оборонными закупками в профильном министерстве дискутируется идея обнародования данных по контракту до его заключения. В частности, речь идет о такой информации, как объем, сумма контракта, но без данных касательно юридического адреса или местонахождения. Как пишут "Комментарии", об этом он заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

Алексей Резников. Фото: Николай Мирный / Центр прав человека ZMINA





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По его словам, заявлению предшествовали встречи у премьер-министра, с участием вице-премьер-министра, министра экономики Украины Юлии Свириденко. Резников рассказал, что попросил Свириденко привлечь разработчиков Prozorro и создать аналогичную площадку для оборонных закупок Military Prozorro.





Кроме того, министр обороны отметил, что закупки продовольствия для военнослужащих могут сделать сезонными на более короткие сроки.По его словам, совместно с народными депутатами обсуждается возможность пересмотра законодательства, которое позволит это сделать.





Алексей Резников также отметил, что у военных не было нареканий на питание в прошлом году. Вместе с тем, благодаря демонополизации этого рынка более двух десятков компаний обеспечили бесперебойное питание ВСУ.





Мы ранее писали, что Резников также заявил, что полномасштабное вторжение захватчиков РФ в Украину можно было избежать. Но, чтобы предотвратить это, западные страны должны были позаботиться о нескольких особых решениях. В частности, остановили бы "Северный поток-2", прекратили бы доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать российские активы олигархов — этой войны можно было бы избежать.