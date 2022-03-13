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Общины получат компенсацию коммунальных расходов, украинцы – денежную помощь через Дію

Как получить компенсацию и денежную помощь от правительства в период военного положения

сегодня, 10:37
Автор:

Козлова Альбіна
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Общины получат компенсацию коммунальных расходов, украинцы – денежную помощь через Дію

Фото иллюстративное / Pixabay

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2022 года общины, принимающие беженцев из зон боевых действий, вправе подавать заявление на компенсацию коммунальных расходов. Речь идет об общинах, предоставивших бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности. Власти будут выплачивать компенсацию расходов на тепло-, водоснабжение, водоотвод, газоснабжение, приобретение материалов для отопления помещений.

Руководители общин должны подать заявление в военную администрацию. Вместе с заявлениями предоставить чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг позже третьего рабочего дня после отчетного месяца. Заявления будут собирать в Минрегионе и давать акт правительству о выделении средств.

Такие возмещения на коммунальные услуги будут начислены с апреля за март 2022 года, то есть в начале апреля общины смогут подавать заявки на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, рассказал министр Алексей Чернышев.

В Министерстве цифровой трансформации рассказывают, что уже получено 2 млн заявок на выплату 6500 грн. Поддержки за 4 дня. Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

Для подачи заявки оформите специальную карту в одном из банков-партнеров, если еще не получили. В Действии щелкните Услуги — ЕПоддержка — Получить помощь. 6500 украинцев могут тратить на собственные нужды, а также снимать наличные деньги, пересылать средства.

Как сообщал портал, у Зеленского рассказали, когда ждать четвертого раунда переговоров между Украиной и Россией. Смысла в проведении бессодержательных переговоров с РФ нет ни одного. Поэтому четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией состоится только после того, как будут наработаны "юридические форматы". Такие механизмы могут быть разработаны в ближайшее время.



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Источник: https://decentralization.gov.ua/news/14642
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