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Онлайн-продажи рекордно выросли: названы причины

Онлайн продажи рекордно выросли накануне новогодне-рождественских праздников

сегодня, 03:32
Автор:

Татьяна Веремеева

Онлайн-розничные продажи во время предпраздничного сезона в 2020 году рекордно выросли. Об этом свидетельствуют данные предварительного анализа трекера расходов Mastercard SpendingPulse. Исследователи предполагают, что это происходит, поскольку люди, оставшиеся дома во время пандемии коронавируса, все чаще заходят в интернет, чтобы купить подарки для друзей и семьи. Об этом пишет Forbes.

Онлайн-продажи рекордно выросли: названы причины

Онлайн-продажи

Согласно отчету, онлайн-продажи с 1 ноября по 24 декабря выросли на колоссальные 47,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как общие розничные расходы (без учета продаж автомобильного топлива и авто) выросли на 2,4%.

Расходы на предметы роскоши, покупки в универмагах и одежду, которые доминировали в прошлогодних праздничных распродажах, заметно упали.

По оценкам Mastercard, в этом году на электронную коммерцию пришлась почти пятая часть всех розничных продаж, что на 13% больше, чем в прошлом году. Крупные розничные сети с устоявшимися онлайн-операциями, предлагающими продукты, такие как Target, Walmart и Amazon, видели бурный рост продаж, когда американцы оставались дома. Толпы в магазинах в Черную пятницу, самый большой торговый день в США в году, были меньше, чем в прошлые годы в большей части страны после того, как некоторые из крупнейших ритейлеров страны объявили, что не откроют свои двери для типичных продаж после Дня Благодарения. Однако, согласно данным Adobe shopping, Cyber Monday принес рекордные 10,8 миллиарда долларов продаж.

Ранее "Комментарии" писали, что Amazon запускает продажи собственных смарт-очков.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/12/26/holiday-e-commerce-sales-surged-nearly-50-amid-pandemic/?sh=6dbdba6b5040
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