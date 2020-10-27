ООН прогнозирует значительное снижение иностранных инвестиций в мире

Весомый фактор в виде пандемии COVID-19 не только повлиял на общественный строй, но и, ожидаемо, на мировую экономику. О таком явлении как снижение иностранных инвестиций в мире, сообщает "Капитал".

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Ожидается, что в 2020 году прямые иностранные инвестиции снизятся в мире на 30-40%. Но из-за второй волны COVID-19 падение может составить все 50% и подорвать экономику даже развитых стран. Информацию с прогнозом опубликовали в информационном бюллетене Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Внимание акцентировано, на финансовых индексах первых девяти месяцев 2020 года соответствуют прогнозам, изложенным ЮНКТАД ранее в июне в докладе об инвестициях в мире и в котором речь шла о снижении инвестиций в мире на 30-40% по итогам года.

По словам экспертов, прогнозы на 2020 год полны неопределенности. Ведь принимая во внимание вторую волну пандемии в мире, в некоторых из развитых стран уже зафиксировали спад инвестирования около 50% в первом полугодии 2020 года. И он может затянуться.

По данным ЮНКТАД, ситуация будет зависеть от длительности кризиса в области здравоохранения и эффективности политических действий по борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Также геополитические риски привносят неопределенность в формирование следующих прогнозов.

ЮНКТАД также сообщает, что в первом полугодии этого года падение инвестиций в мире составило 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведь карантинные меры в виде "локдаунов" значительно остановили существующие инвестиционные проекты, что привело к переоценке новых. Число объявленных инвестиционных проектов снизилось к 37%, объявленных слияний и поглощений – на 15%, а подписание новых финансовых трансграничных контрактов — на 25%.

Значительное сокращение прямых иностранных инвестиций в первое полугодие 2020 отмечено в промышленно развитых странах — на 75% (до $98 млрд). В Северной Америке инвестиции упали на 56% (до $68 млрд). В развивающихся странах, по словам экспертов, снижение было меньше, чем ожидалось – оно составило 16%.

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