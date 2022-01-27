Определили город, который стал ведущим финансовым центром мира - исследование

Согласно исследованию, проведенному в собственном финансовом районе, Лондон остается ведущим мировым финансовым центром и опережает Нью-Йорк и Сингапур в доступе к талантам, тогда как Париж добавляет конкуренцию со стороны Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters.

Собор Святого Павла и районы финансового района лондонского Сити - Reuters

Исследование, проведенное корпорацией Сити оф Лондон, выбрало семь центров, участвующих в других исследованиях финансовых центров, таких как Z/Yen, постоянно ставящий Нью-Йорк на первое место, а Лондон — на второе.

Исследование, которое в этом году добавило Париж, рассматривало пять сфер, включая цифровые навыки, регулирование и талант. В то время как Лондон остается первым в целом с прошлого года, Нью-Йорк немного отстает и сокращает отставание, за ним следуют Сингапур, Франкфурт, Париж, Гонконг и Токио.

Нью-Йорк остается безусловно крупнейшим финансовым центром, в то время как Лондон отстает от Сингапура за устойчивой бизнес-инфраструктурой, доступом к талантам и навыкам, а также дружеской нормативно-правовой средой.

"Политики Великобритании должны гарантировать, что предприятия продолжают пользоваться непревзойденным доступом к лучшим мировым талантам. Выход из ЕС, прекращение свободы передвижения и введение новой иммиграционной системы в последние годы повредили восприятию Великобритании как привлекательной деловой среды для международных талантов ", – говорится в исследовании.

Общий налог для британских компаний, предоставляющих финансовые услуги, в частности банков, также относительно высок. Министерство финансов проверяет некоторые налоги.

Министерство финансов Великобритании предложило, чтобы Банк Англии имел официальные полномочия "способствовать" повышению конкурентоспособности Лондона.

Через год после того, как Великобритания вышла из орбиты ЕС, оставив финансовый сектор в значительной степени отрезанным от блока, нет никаких признаков "дивиденда Brexit" в более мягком регулировании, хотя правила листинга были смягчены, чтобы помочь Лондону догнать Нью-Йорк в IPO.

Как сообщали ранее "Комментарии", штамм COVID-19 Omicron может замедлить глобальный экономический рост из-за обострения проблем с поставками и снижения спроса. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Reuters Next.

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