Главная Новости Бизнес экономика Орбан объявил ультиматум: насколько критично для Украины остаться без газа из Венгрии
НОВОСТИ

Орбан объявил ультиматум: насколько критично для Украины остаться без газа из Венгрии

Орбан заявил о прекращении поставок газа в Украину.

25 марта 2026, 13:30
Slava Kot

Премьер-министр Виктор Орбан заявил о решении прекратить поставки газа из Венгрии в Украину. Как объясняет старшая экономистка Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко, такой шаг может стать ощутимым ударом по энергетическому балансу страны, ведь венгерское направление обеспечивает почти половину импортируемого Украиной газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

По оценкам, в 2025 году через венгерский маршрут в Украину поступило около 2,9 млрд. кубометров топлива, что составляет примерно 45% всего импорта. Как объясняет Наталья Колесниченко, полная остановка поставок газа из Венгрии станет ощутимой для Украины, но не критической для энергосистемы.

"Эти объемы можно заместить импортом через другие пропускные точки — прежде всего Словакию и Польшу, или Трансбалканский газовый коридор. В то же время транспортировка газа через альтернативные точки может оказаться более дорогой, а также может потребовать заключения новых контрактов", — сказала Колесниченко в комментарии "Фокусу".

Напомним, Виктор Орбан 25 марта объявил очередной ультиматум Украине и заявил, что Венгрия прекратит поставки газа. Венгерский лидер объяснил это спорами вокруг транзита российской нефти через территорию Украины.

"Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии", – заявил Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан признался, почему Венгрия не выходит из ЕС, несмотря на резкую критику Брюсселя.

Также "Комментарии" писали о заявлении венгерского лидера, в котором он сказал, что не считает Путина агрессором и возложил ответственность за войну в Украине на Запад. 



Источник: https://focus.ua/uk/economics/748382-orban-zupinyaye-gaz-ukrajini-i-ce-dovoli-kritichno-ekonomistka-ces
