Орбан объявил ультиматум: насколько критично для Украины остаться без газа из Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан заявил о решении прекратить поставки газа из Венгрии в Украину. Как объясняет старшая экономистка Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко, такой шаг может стать ощутимым ударом по энергетическому балансу страны, ведь венгерское направление обеспечивает почти половину импортируемого Украиной газа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
По оценкам, в 2025 году через венгерский маршрут в Украину поступило около 2,9 млрд. кубометров топлива, что составляет примерно 45% всего импорта. Как объясняет Наталья Колесниченко, полная остановка поставок газа из Венгрии станет ощутимой для Украины, но не критической для энергосистемы.
Напомним, Виктор Орбан 25 марта объявил очередной ультиматум Украине и заявил, что Венгрия прекратит поставки газа. Венгерский лидер объяснил это спорами вокруг транзита российской нефти через территорию Украины.
