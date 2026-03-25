Орбан оголосив ультиматум: наскільки критично для України залишитися без газу з Угорщини

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив про рішення припинити постачання газу з Угорщини до України. Як пояснює старша економістка Центру економічної стратегії Наталя Колесніченко, такий крок може стати відчутним ударом по енергетичному балансу країни, адже угорський напрямок забезпечує майже половину імпортованого Україною газу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

За оцінками, у 2025 році через угорський маршрут до України надійшло близько 2,9 млрд кубометрів палива, що становить приблизно 45% усього імпорту. Як пояснює Наталя Колесніченко, повна зупинка постачання газу з Угорщини стане відчутною для України, але не критичною для енергосистеми.

"Ці обсяги можна замістити імпортом через інші пропускні точки — насамперед Словаччину та Польщу, або Трансбалканський газовий коридор. Водночас транспортування газу через альтернативні точки може виявитися дорожчим, а також може потребувати укладання нових контрактів", — сказала Колесніченко в коментарі "Фокусу".

Нагадаємо, що Віктор Орбан 25 березня оголосив черговий ультиматум Україні та заявив, що Угорщина припинить поставки газу. Угорський лідер пояснив це суперечками довкола транзиту російської нафти через територію України.

"Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини", — заявив Орбан.

