"Ощадизация" банковской сферы: что стоит за очередным скандалом

За скандалом вокруг ряда банков, которые якобы занимаются "мискодингом и обслуживают нелегальные потоки от игорного бизнеса", стоят интересы бывшего руководителя "Ощадбанка", а ныне главы Нацбанка Андрея Пышного. Последний, вероятно, планирует направить средства от обслуживания игорного бизнеса на "Ощадбанк" и сформировать банковский картель по обслуживанию этих платежей. Такое мнение высказал создатель проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец, опубликовавший в Фейсбуке тематический пост.

Андрей Пышный

Как он утверждает, недавний скандал вокруг теневых оборотов игорного рынка – это информационное прикрытие для передела этого рынка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Как разобрались с плохими нарушителями, вы знаете, — пишет Сергей Лямец. — "iBox Банк" закрыт, а на "Укргазбанк" наложены финансовые санкции, поэтому он официально прекратил обслуживание любых потоков от игорки. "Конкорд" чудом, а точнее благодаря протекции, выжил... Главные потоки перешли к... та-дам... "Ощадбанку" и "ПриватБанку". Я не знаю, в какой пропорции, но обслуживать рынок с годовым оборотом 180 миллиардов — это мечта любого банка из собственным процессингом. Как известно, Пышный построил с нуля мощный процессинг (обработка карточных платежей), когда возглавлял "Ощад" с 2014 по 2020".

Одновременно с этим, по словам Сергея Лямца, происходит так называемая "ощадизация" государственных банков – назначение на руководящие должности кадров, связанных с Андреем Пышным. В частности, "Укргазбанк" теперь возглавляет Родион Морозов, младший брат Александра Морозова, бывшего шефа действующего главы НБУ Андрея Пышного.

"В чем здесь может быть заинтересованность Пышного? По-моему, сейчас он отстраивает картель на финансовом рынке. В нем будут участвовать НБУ, как регулятор и три-четыре государственных банка. Именно для этого Пышный назначает туда своих менеджеров и лояльные наблюдательные советы. Чтобы осуществить такие кадровые сдвиги, иногда нужны мощные скандалы, которые дадут карт-бланш на "наведение порядка". Мощь будущего картеля — почти половина банковской системы Украины. Только представьте себе, какие масштабные схемы можно делать, когда под твоим контролем находятся НБУ и половина банковской системы", — пишет Сергей Лямец.

Для получения карт-бланша "на наведение порядка" на этом рынке был использован депутат Ярослав Железняк, считает Сергей Лямец. На днях он пообещал созвать очередную временную следственную комиссию по этому вопросу .

Но изменение законодательных правил игры на рынке может привести к потерям поступлений в бюджет, а именно 30 миллиардов гривен налогов, которые обещал глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев.

Между тем, один из лидеров ЕС снова собирается начать звонить Путину.

Зеленский отреагировал на российские угрозы своего убийства.

А Орбан публично призвал Трампа стать хозяином Белого дома и вернуть мир в Европу.



