Остановка авиасообщения с Беларусью: увеличит ли решение правительства доходы Украины

Решение украинских властей приостановить авиасообщение с Республикой Беларусь (РБ), в первую очередь, связано с безопасностью. В то же время оно нанесет весомый экономический удар по РБ, а также приведет к некоторому увеличению прибылей Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Остановка авиасообщения с Беларусью: увеличит ли решение доходы Украины - фото из открытых источников

Эксперты оценили для издания "Комментарии" это утверждение, равно как то, что Украина может приобрести (потерять) из-за подобных шагов.

Нашими аэропортами будут пользоваться немного чаще, но особо это ничего не изменит

Аналитик Alpari Максим Пархоменко подчеркивает, что для Беларуси это, в первую очередь, удар по ее аэропортам.

"Эта отрасль и так страдает из-за коронакризиса. Доля в ВВП небольшая. И нельзя сказать, что ее еще больший упадок добьет экономику Беларуси", — отмечает Максим Пархоменко.

Украине подобный запрет также не наносит существенный вред, считает аналитик.

"Единственное неудобство будет касаться транзита в Россию. Зато часть рейсов, которые проходят через Беларусь, станут проходить через Украину, — говорит Максим Пархоменко. — В Беларуси не было больших хабов, место которых могли бы занять наши. Из-за этого эффект будет крайне небольшим. В итоге, нашими аэропортами будут пользоваться немного чаще, но особо это ничего не изменит".

Никакие экономические расчеты выгод и потерь абсолютно неуместны

Экономический эксперт Александр Гаврутенко поясняет: "Насколько весомыми окажутся последствия такого решения как для РБ, так и для Украины, будет зависеть, в первую очередь, от сроков, на который вводятся ограничения. Для РБ, если подобное решение будет принято всеми странами Европейского Союза, и продлится не менее полугода, это может повлечь за собой потерю целой авиационной отрасли".

Для Украины, по мнению эксперта, выгоды не такие очевидные, как потери для РБ.

"Скорее наоборот – закрытие белорусского направления лишит нас весомой доли в обслуживании транзита. И не факт, что это сможет компенсироваться изменением маршрутов в пользу нашего воздушного пространства. Куда очевидней, что в этом плане выиграют Польша и страны Балтии", — считает Александр Гаврутенко.

Но в этой ситуации, по его мнению, никакие экономические расчеты выгод и потерь абсолютно неуместны.

"Вопрос ведь не в том, как наказать Беларусь или как перехватить ее часть рынка, а в том, что мировое демократическое сообщество обязано продемонстрировать сплоченность и решительность в оценке и реакции на подобный акт государственного терроризма, совершенного режимом Лукашенко. И приостановка авиасообщения – это одно из немногих, но доступных и зависящих от нас решений, которое наиболее адекватное и вполне связанное с произошедшим инцидентом", — резюмирует эксперт.

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