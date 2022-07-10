Освобождение Змеиного: можем ли теперь возобновить экспорт морем – в чем проблема

После освобождения острова Змеиный заработал путь через устье Быстрое для судового хода из реки Дунай, передает Мининфрастурктуры Украины. Эксперты проанализировали эту новость специально для издания "Комментарии".

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Для полного решения всех экспортных проблем нужно прекращение войны россии против Украины

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что это, несомненно, позитивная новость, настраивающая на оптимистичный лад.

"Мы видим, что руководство Украины и Министерство инфраструктуры активно работают над решением логистических проблем, связанных с транспортировкой аграрной (и не только) продукции", – поясняет эксперт.

Но для полного решения всех экспортных проблем, и прежде всего, разблокирования наших черноморских портов, необходимо, по словам Владимира Фесенко:

– прекращение войны россии против Украины;

– разминирование акватории Черного моря, находящейся в зоне боевых действий;

– международные гарантии безопасности для судоходства в Черном море.

Максимум, что мы можем вывозить без разблокирования портов – до трех миллионов тонн

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассуждает так:

"Сделан важный шаг в направлении разблокирования украинского экспорта. Он влияет на стратегическую область решения проблем логистики. Мы убрали со Змеиного опорный пункт врага, который, среди прочего, использовался для мониторнига перемещения всех судов. В том числе в устье Дуная. Создавая угрозу всем, кто грузил эти суда, отправлял продукцию. Сейчас мы устранили данную угрозу. Радикально ситуация не изменилась, но первый шаг сделан. Чтобы ситуация улучшилась радикально – следует добиваться разблокирования портов, которые находятся в Одесской, Николаевской областях, в Херсонской (после ее освобождения)".

Что касается устья Дуная, то это, по словам эксперта, на данный момент – самый мощный логистический хаб, через который проходит более 50% украинских зерновых, масляничных культур, подсолнечного масла.

"Но даже в перспективе это хаб не может превысить 1,5 млн тонн в месяц. Скорее – около миллиона. По суше (железная дорога и автопути через Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию) можем выйти примерно на те же приделы – 1,5-2 миллиона тонн. То есть, максимум, что мы можем вывозить без разблокирования портов – до трех миллионов тонн. Дело еще и в том, что портовые терминалы в странах ЕС не могут переместить более, – поясняет Леонид Козаченко. – Именно поэтому нам обязательно нужно восстановить работу портов, нормальное судоходство. Потому что с подключением морских путей мы можем перевозить 7 миллионов тонн продовольствия в месяц с вероятностью после войны выйти на 10 млн тонн – если будем правильно реализовывать аграрную политику".

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