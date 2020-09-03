От перехода на удаленную работу пострадает множество фирм, зависящих от "белых воротничков" - эксперты

Полный переход на удалёнку может стать экономической проблемой для 90% городов Америки. Об этом пишет журналист сайта The Marker Стив Левин.



Журналист подчеркивает, долгие месяцы пандемии привели к разорению семейных предприятий, крупных сетей, баров и ресторанов в США. Потеря офисных сотрудников также стала большой проблемой, ведь вокруг них создавалась большая, но компактная экономика, ориентированная на офисы: работники были источником дохода для аптек, спортзалов, химчисток, флористов, кофеен, производителей офисной техники, гостиниц и авиакомпаний.

Фото из открытых источников

На данный момент, компании в США откладывают или отменяют планы по открытию офисов на ближайшие несколько месяцев. По этой причине деловые кварталы пустуют, и бизнес, ориентированный на обслуживание офисов и сотрудников, оказывается в парализованном состоянии.

Экономист Массачусетского технологического института Дэвид Автор считает, что ряды безработных пополнят те, кто "кормит, одевает, перевозит, развлекает и укрывает людей, пока они находятся вне дома". Так, из-за потерь во время карантина был продан классический производитель одежды Brooks Brothers, Starbucks терпит убытки из-за того, что утренние покупатели теперь сидят дома, а не ходят в кофейни перед приходом в офис. Авиакомпании, из-за отсутствия деловых поездок, также несут огромные потери.

При этом, пишет The Marker, возврат к деловым встречам и восстановление спроса не ожидается в ближайшие 2-3 года.

В статье обращается внимание, что также отели и развлекательные заведения терпят убытки, сокращают сотрудников и готовятся к банкротству. Выручка производителей офисных принадлежностей упала на треть. Упали продажи у поставщиков офисных и школьных обедов, производителей канцелярских товаров.

"Проблема настолько велика, что ставит под угрозу экономику городов — пандемия и переход на удалёнку могут принести экономический и культурный упадок", - считает экономист Дэвид Автор.

Тем не менее, это не конец света, считает профессор экономики Университета Карнеги Ли Бранштеттер. По его мнению, переезд высокооплачиваемых специалистов в менее дорогие места позволит снять перегруженность и снизить арендную плату за офисы и жильё в "звёздных" городах, а разорившиеся бары и химчистки заменятся другими нишами — более подходящими и приземленными.

"Многие предприятия, возможно, не выживут, но спрос на обслуживание определенно останется", - заявляет Бранштеттер.

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