От перехода на удаленную работу пострадает множество фирм, зависящих от "белых воротничков" - эксперты

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Дмитрий Симоненко
Полный переход на удалёнку может стать экономической
проблемой для 90% городов Америки. Об этом пишет журналист сайта The Marker
Стив Левин.
Журналист
подчеркивает, долгие месяцы пандемии привели к разорению
семейных предприятий, крупных сетей, баров и ресторанов в США. Потеря офисных
сотрудников также стала
большой
проблемой, ведь вокруг них
создавалась большая, но компактная экономика, ориентированная на офисы:
работники были источником дохода для аптек, спортзалов, химчисток, флористов,
кофеен, производителей офисной техники, гостиниц и авиакомпаний.
Фото из открытых источников
На данный
момент, компании в США откладывают или отменяют планы по
открытию офисов на
ближайшие несколько месяцев. По этой причине деловые кварталы пустуют, и
бизнес, ориентированный на обслуживание
офисов и сотрудников, оказывается в парализованном состоянии.
Экономист Массачусетского технологического института
Дэвид Автор считает,
что ряды безработных пополнят те, кто "кормит, одевает,
перевозит, развлекает и укрывает людей, пока они находятся вне дома". Так, из-за потерь
во время карантина был продан классический производитель одежды Brooks Brothers,
Starbucks терпит убытки из-за того, что утренние покупатели теперь сидят дома,
а не ходят в кофейни перед приходом в офис. Авиакомпании, из-за отсутствия
деловых поездок, также несут огромные потери.
При этом, пишет The Marker, возврат к
деловым встречам и восстановление спроса не ожидается в ближайшие 2-3 года.
В статье
обращается внимание, что также отели и развлекательные заведения терпят
убытки, сокращают сотрудников и готовятся к банкротству. Выручка производителей
офисных принадлежностей упала на треть. Упали продажи у поставщиков офисных и школьных
обедов, производителей канцелярских товаров.
"Проблема
настолько велика, что ставит под угрозу экономику городов — пандемия и переход
на удалёнку могут принести экономический и культурный упадок", - считает экономист Дэвид Автор.
Тем не менее, это не конец света, считает профессор
экономики Университета Карнеги Ли Бранштеттер. По его мнению, переезд
высокооплачиваемых специалистов в менее дорогие места позволит снять
перегруженность и снизить арендную плату за офисы и жильё в "звёздных" городах,
а разорившиеся бары и химчистки заменятся другими нишами — более подходящими и
приземленными.
"Многие предприятия, возможно, не выживут, но спрос на
обслуживание определенно останется", - заявляет Бранштеттер.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что глава украинского правительства назвал причины, которые
помогают восстанавливаться украинской экономике в условиях коронакризиса.
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