Отдавать придется детям и внукам: долги Украины шокируют

Год полномасштабной войны в центре Европы сменил жизнь не только в Украине, но и во всем мире. Страны-партнеры всячески пытаются помочь Украине победить в войне и сохранить свою независимость и территориальную целостность. Из-за российского вторжения Украина стала получать разнообразную помощь от своих западных друзей, она получает военную, финансовую и гуманитарную помощь .



Фото тематическое

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Говоря о получении Украиной той или иной помощи, стоит не забывать, что она также получает от стран Европейского Союза кредиты, которые нужно будет возвращать. Речь идет об огромных суммах, которые, возможно, будут вынуждены возвращать несколько поколений.





В Министерстве финансов отметили, что возвращать кредиты Украина будет равномерно. По словам заместителя министра финансов Ольги Зыковой, условия по полученным кредитам созданы достаточно хорошие, по ним Украина сможет отдать долги за 35 лет. Также чиновница подчеркнула, что проценты по кредитам уже согласились помочь выплатить страны-партнеры, что облегчит процесс погашения общего долга.





В прошлом году Украина получила от ЕС кредитов и

грантов на 9,5 млрд евро. Это помогло стране удовлетворить необходимые финансовые нужды.





По словам Ольги Зыковой, в этом году Украина также получит и грантовые средства, и кредитные.





Грантовых планируется получить 10 млрд долларов. Микрофинансовой помощи ожидается на сумму 18 млрд евро.





Следует отметить, что Международный валютный фонд подсчитал, что в 2023 году Украине нужно 40 – 48 млрд долларов для того, чтобы экономика страны могла функционировать на фоне войны .





Сейчас ведется работа по созданию программы, согласно которой Украина получит необходимую финансовую поддержку от США и ЕС.





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