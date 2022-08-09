Отказ от украинского зерна и отмена ареста сирийского судна: о чем может говорить такое поведение Ливана

Посольство Украины в Ливане сообщило, что местный покупатель отказался принять, сухогруз Razoni, которое перевозит украинское зерно (из Одессы в ливанский порт Триполи), сославшись на более чем пятимесячную задержку с доставкой. А незадолго до этого Ливан отменил арест сирийского судна с ворованным россиянами украинским зерном. О чем говорит такое поведение Ливана? Что следует делать Украине?

В Ливане отказались от украинского зерна (фото из открытых источников)

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Проблемы с агропоставками — это именно то, что хочет спровоцировать россия, когда блокирует выход украинских балкеров из портов. Отказ принимать зерно заказчиком связан со сдвинувшимися сроками поставки без вины Украины (как государства в целом, так и зернотрейдера в частности). Из-за войны было банально опасно выходить судну и его могли потопить российские оккупанты. Это форс-мажорные обстоятельства, которые четко регламентированы морским правом".

Сейчас, отмечает эксперт, необходимо оперативно найти нового покупателя кукурузы с Razoni, чтобы судно снова пошло на загрузку в украинский порт.

"Украинская кукуруза и другая агропродукция пользуются большим спросом на Ближнем Востоке и в Африке, поэтому и проблем с их сбытом не должно возникнуть", – уверен Сергей Быков.

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что данная ситуация говорит о том, что не всё так однозначно в мире. А также о том, что Ливан находится не в лучшей экономической ситуации. И за определенные ресурсы Россия вполне может совершать такие подлости против Украины даже на Ближнем Востоке. К тому же, отмечает эксперт, Ливан испытывает сильное влияние Ирана. Возможно, это тоже как-то сыграло.

"Впрочем, не обязательно в происходящем есть российский или иранский след, – подчеркивает Алексей Голобуцкий. –– Не исключено, что заказчик, действительно, уже приобрел те объемы зерна, которые ранее намеревался получить от Украины. И ему не нужно более. Реально ведь пять месяцев задержки было, хоть и из-за форс-мажорных обстоятельств".

Не возьмут эти – возьмут другие. Зерно точно не пропадет, уверен эксперт. Наша задача найти покупателя. И он точно вскоре найдется, прогнозирует Алексей Голобуцкий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!