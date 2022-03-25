Открытие Московской биржи: почему распиаренный "рост" закончился падением

24 марта в Москве впервые через месяц открылась Московская биржа. Российские СМИ активно рассказывали о росте. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение политика Ярослава Железняка, подведшего итоги этого "открытия" и объяснившего, почему распиаренный "рост" не соответствует действительности.

На этой неделе впервые открылась Московская биржа (фото из открытых источников)

Вчера, 24 марта, МБ впервые за месяц открылась. Итогом стал "рост", который активно пиарили РосСМИ. Кратко по пунктам объясню, почему сообщения СМИ не соответствуют действительности:

Политик сообщил, что уже 25 марта индекс свалился на 3,66%, а торговля открылась с большими ограничениями.

"Вчера был прав рост (индекс вырос на 4,37%, (до 2578,5 пункта). Но сегодня уже практически вернулся назад (индекс упал на 3,66% до 2484,13 пункта. Торговля открылась с огромными ограничениями. Они же и не дали показать краху: самые главные: торговались акции только 15% предприятий, т.е. акций компаний РФ в свободном обращении; запрещены "короткие" продажи. То есть, нельзя было заработать на снижении акций", заявил он.

Кроме этого, возникли проблемы с торговыми терминалами. А большинство покупателей – составляли физические лица.

"Были проблемы с 6 торговыми терминалами "Тинькофф Инвестиции", "Альфа-Инвестиции", "СберИнвестор", "Открытие Инвестиции", "ВТБ Мои инвестиции" и БКС. Возможно из-за перегрузки, а возможно искусственно. Большинство покупателей — физические лица (58) %). Это умные россияне, которые видят, что рубль падает, деть его им некуда (все остальные возможности закрыты государством или санкциями). Вот пытаются хотя бы уложиться куда-то, пока рубль не стал ракушками",- убежден Железняк.

По мнению политика, временный рост возник за счет компаний-экспортеров.

"Даже такой маленький рост это исключительно за счет компаний-экспортеров. Опять же все понимают, что рубль упал более чем на 40%, и надо вкладываться в тех, кто теоретически завязан на внешний рынок. Да и триллион рублей, которые Минфин обещал выделить. Пока неясно заливал он их или нет. В торгах участвовало мало профессиональных игроков (121)",- заявил он.

Специалист убеди, что Московскую биржу невозможно назвать рынком, ведь там действует куча ограничений. А пропагандистским СМИ так и не удалось сделать убедительную картинку.

"Вместо итогов: из-за ограничений назвать – это рынком нельзя. Да и при всех стараниях картинку сделали только для РосСМИ, и то только вчера. Аналитики WSJ считают, что по итогам вывод о состоянии российской экономики и финансового рынка сделать невозможно. Я считаю, что можно — она как была у ж**, так и осталась",- подытожил открытие нардеп.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Запад анонсирует новые санкции.

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