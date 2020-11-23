Отопительный сезон в Украине: какие проблемы возникли уже после старта

"Комментарии" вместе с экспертами оценили старт нового отопительного сезона. Какие проблемы уже проявились? Как их можно разрешить? Какие риски еще могут себя показать? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.

"Самая большая проблема — организация нормальной, честной, открытой конкуренции на рынке поставок газа населению"

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель "Экспертного совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа" Леонид Униговский называет самой большой проблемой организацию нормальной, честной, открытой конкуренции на рынке поставок газа населению.

"АМКУ в своем письме на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля написал, что усматривает в действия Нафтогаза злоупотребление использованием монопольного положения в качестве обладателя большей части украинских ресурсов газодобычи. Это и демпинговые цены, как заявляют трейдеры, которые обратились с жалобой в АМКУ при поставке газа компаниями группы Нафтогаз населению, и заключение договоров по иным, более высоким ценам при продаже газа другим трейдерам. Все эти вещи нужно исследовать и расследовать", – уверен Леонид Униговский.

По его словам, следует сравнить те цены, по которым Нафтогаз продает газ на бирже, по которым по двусторонним договорам продает голубое топливо другим трейдерам, и по которым, в том числе при выполнении функций поставщика последней надежды, поставляет газ потребителям.

"Кардинальный вариант решения (то, что предлагал Секретариат энергетического сообщества, то, что предлагала рабочая группа по функционированию рынка природного газа Экспертного совета при Минэнерго) – продажа части природного газа Укграздобычи на бирже. Ведь значительная часть газа высвободилась после 1 августа, когда убрали регулирование цен при поставке газа населению", – подчеркивает эксперт.

Леонид Униговский призывает расследовать злоупотребления или препятствия при смене поставщиков.

"Кроме того существует еще одна, на мой взгляд очень серьезная проблема, – уверен он. – По закону поставщик последней надежды обязан поставлять газ в течение двух месяцев. За это время потребитель должен найти нового поставщика. Не уверен, что в той же Донецкой области, где потребители массово перешли к поставщику последней надежды, они смогут найти новых поставщиков. Важно, чтобы Минэнерго и Регулятор срочно занялись решением этой проблемы... Никуда не делась и проблема долгов. Они накапливались давно, а в отопительном сезоне вопрос встанет особенно остро — и может похоронить весь рынок".

"Есть серьезные проблемы с финансовым положением энергетических компаний"

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, уверен, что основные проблемы будут связаны не с отсутствием запасов энергоносителей (их как раз достаточно), а с разрешением глобального финансового кризиса отрасли.

"Проблем с запасами топлива сейчас нет. Имеется достаточный запас основных энергоносителей – угля, природного газа, чтобы нормально пройти отопительный сезон. Но есть серьезные проблемы с финансовым положением энергетических компаний, – подчеркивает эксперт. – В первую очередь — Укрогидроэнерго, Энергоатома, ряда компаний тепловой генерации. Это вызвано несовершенной моделью работы рынка, а также административным вмешательством в рынок".

По мнению Владимира Омельченко, очень сложно одномоментно разрешить проблемы, которые усугублялись на протяжении многих лет.

"Нужно совершенствовать существующую модель рынка, – уверен директор энергетических программ Центра Разумкова. – Следует снять ограничения на продажу электроэнергии Укрогидроэнерго, Энергоатома, убрать жесткое административное вмешательство в работу рынка, в частности, ограничение цен. Затем нужно решить вопрос задолженности ГАРПОКА (Гарантированный покупатель) перед предприятиями возобновляемой генерации. И постепенно переходить на рыночную модель ценообразования для населения. Без этого невозможно будет находить институционные ресурсы поддержки генерирующих и распределяющих компаний в надлежащем финансовом состоянии".

Напомним, эксперт спрогнозировал, сколько придется заплатить за газ в этом сезоне украинцам.

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