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Главная Новости Бизнес экономика "Отставка главы НБУ": в Минфине не видят повода для беспокойств за валютный рынок
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"Отставка главы НБУ": в Минфине не видят повода для беспокойств за валютный рынок

Глава Минфина Сергей Марченко призвал украинцев не беспокоиться о резком скачке валюты из-за увольнения главы НБУ Якова Смолия

сегодня, 15:59
Автор:

Екатерина Белоброва
"Отставка главы НБУ": в Минфине не видят повода для беспокойств за валютный рынок

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что нет повода для беспокойств о валютном рынке в связи с тем, что глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, по убеждению Марченко, в первое время, согласно тенденции, украинцы могут заметить некоторую "кривую" на валютном рынке, но правительство готовит внедрить соответствующие меры по стабилизации ситуации.

"Я считаю, что нет никаких оснований переживать о курсе валюты в связи с отставкой чиновника, потому что мы, возможно, можем видеть некую турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения, и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится", - отметил министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Международном валютном фонде сделали заявление по отставке главы НБУ Якова Смолия, отметив его работу в достижении современных макроэкономических стандартов. Также и в Офисе президента Владимира Зеленского данное увольнение вызвало острый отклик.



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