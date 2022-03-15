Отстройка Украины после войны: каким образом и в какие сроки она будет происходить

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что поставил задачу перед Кабинетом Министров по разработке специальной государственной программы восстановления Украины. Все украинские населенные пункты, поврежденные в результате обстрелов российских оккупантов, будут отстроены после войны. Для каждого города, обстрелянного, правительство разработает специальную государственную программу его восстановления.

Фото иллюстративное / Pixabay

Как сообщили в Минрегионе 15 марта, инициировано создание Межведомственной рабочей группы по вопросам членства Украины в Банке развития Совета Европы. Именно этот институт поможет отстроить жилищный фонд, который был разрушен в результате войны. Именно членство Украины в БРРЭ будет способствовать разработке жилищных программ, участию в международных инвестиционных проектах, привлечению иностранных инвестиций для обеспечения жильем украинцев. Такое мнение высказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Депутат Львовского городского совета, кандидат экономических наук Юрий Гринив рассказал порталу "Комментарии", как будет происходить восстановление жилых домов и инфраструктурных объектов после завершения войны. По его мнению, отстройка будет реализована в несколько этапов.

Сначала нужно провести оценку всего, что было разрушено: коммунальной инфраструктуры, промышленной, потом уже жилого и частного сектора. После оценки ущерба начнется подготовка проектов, документаций, проведения закупок, тендеров и переход к непосредственно строительным работам на пострадавших от войны территориях.



Что касается финансирования отстройки, то Юрий Гринив считает, что средства будут поступать через целевые фонды, созданные правительством и из других источников.

"Кроме того, будут привлекаться инвесторы. Я очень надеюсь, что Евросоюз и другие страны будут нам в значительной степени помогать. Также есть арестованные средства резервного фонда российского государственного банка, другое российское имущество, которое будет арестовываться судами и реализовываться, а затем передаваться (средства от продажи арестованного имущества — ред.) на наше восстановление . Я читал многих экспертов — они считают, что реальное восстановление инфраструктуры при правильной его реализации можно осуществить за 3-4 года", — подчеркнул эксперт.

Как сообщал портал, в сети показали, в что оккупанты превратили Ахтырку в Сумскую область.

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