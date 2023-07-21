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Ответ агрохолдинга АСТ на распространенную информацию

Пресс-служба Агрохолдинга АСТ считает необходимым ответить на распространенную информацию

сегодня, 16:23
Автор:
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Константин Куликов
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Пользуясь правами, предоставленными частью 1 ст. 277 Гражданского Кодекса Украины, Агрохолдинг АСТ считает необходимым предоставить ответ на распространенную информацию, которая недостоверна и унижает деловую репутацию группы компаний, входящих в Агрохолдинг АСТ, а именно:

Ответ агрохолдинга АСТ на распространенную информацию

Агрохолдинг АСТ

17 июля 2023 года на сайте Delo.ua обнародована статья "Тыл Медведчука: как "агробарон" Колесник помогает куму Путина вести его бизнес в Украине".


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Информация в указанной статье не соответствует действительности, поскольку:

Агрохолдинг АСТ и предприятия, связанные отношениями контроля с Агрохолдингом, никогда не осуществляли и не осуществляют деятельность по управлению как земельным банком, так и сельскохозяйственными предприятиями, принадлежащими Виктору Медведчуку и его супруге Оксане Марченко.

Учредители Агрохолдинга АСТ никогда лично не встречались с семьей Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, не имели и не имеют партнерских связей в бизнесе и любой другой сфере, тем более никогда не находились в дружеских отношениях.

Екатерина Колесник не имеет совместного бизнеса с Оксаной Марченко как по сдаче в аренду квартир, так и в любой другой сфере.

Екатерина Колесник действительно имеет в собственности квартиру в Жилищном Комплексе Диамант. В указанном комплексе более 200 квартир, принадлежащих на праве собственности разным гражданам и юридическим лицам. Владельцы всех квартир являются соучредителями ООО "Клубный дом "Диамант"". Это общество было создано ВСЕМИ владельцами квартир как ЖЭК, ведь основным видом деятельности этого Общества является управление и обслуживание жилья. Является ли Оксана Марченко участником этого общества — неизвестно, исходя из информации из Единого государственного реестра предприятий лично Марченко Оксана не указана как участник такого Общества.

Покупая квартиру в указанном Жилищном Комплексе, никаких намерений или попыток познакомиться с Оксаной Марченко Екатерина Колесник не имела.

Агрохолдинг АСТ официально заявляет о том, что юридическим департаментом Агрохолдинга готовится исковое заявление о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации, распространенной в статье "Тыл Медведчука: как "агробарон" Колесник помогает куму Путина вести его бизнес в Украине". Все денежные средства, взысканные по результатам дела, будут переданы в поддержку Вооруженных сил Украины.

Пресс-служба Агрохолдинга АСТ.



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