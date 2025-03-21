Овощи, молочка и курятина дорожают: что изменилось в ценах на продукты в Украине

Овощи, молочные продукты и курятина стали значительно дороже, что вызвано разными факторами, от изменения спроса до сезонных колебаний. Какие причины этой тенденции и что следует ожидать в следующие месяцы – разбирались "Комментарии".

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По данным обновленного продуктового мониторинга УКАБ, в марте отмечено существенное удорожание нескольких категорий товаров. Больше всего подорожали овощи, среди которых лидером являются томаты, цена на которые выросла на 39% за месяц. Этот рост связан с дефицитом отечественного производства и уменьшением импорта из Турции. Морковь тоже подорожала на 30% из-за сезонного дефицита и высокого уровня зависимости от импорта.

Курятина также поднялась в цене: куриная тушка стала дороже на 10%, филе – на 7%, а бедро – на 5%. Причиной тому высокие затраты на корма, которые пока не стабилизировались. Молочные продукты продолжают дорожать, но темпы их подорожания снизились, больше выросла цена молока на 11% и сыра — на 7%. Сезонные изменения и погодные условия влияют на рост стоимости молочных товаров.

Цены на яйца также не обошли повышение — они подорожали на 10% за месяц. Тем временем пшеничная мука стала единственным продуктом, который заметно подешевел, потеряв 16% в стоимости благодаря предпраздничным акциям и маркетинговым стратегиям супермаркетов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине вторую неделю подряд фиксируют стремительный рост цен на огурцы. Причиной удорожания стала активизация спроса со стороны розничных сетей и оптовых компаний, а также сокращение поставок импортной продукции. В то же время, неблагоприятные погодные условия повлияли на объемы сбора огурцов в отечественных теплицах, что также способствовало удорожанию. Следует ли ожидать дальнейшего роста цен – читайте в материале.