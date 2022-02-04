Озвучен размер реального ВВП Украины: официальные данные

Назван размер реального ВВП Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Реальный ВВП Украины. Фото из открытых источников

На сайте Госстатистики сообщили об осуществлении ​​оперативной оценки ВВП Украины за IV квартал 2021 года

Согласно данным указанным на сайте, реальный ВВП Украины увеличился на 5,9% по сравнению с IV кварталом 2020 года.

"Реальный ВВП в IV квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с IV кварталом 2020 годом – на 5,9%.", — сообщают в Госстатистике.



Для справки: Валовой внутренний продукт (ВВП) — это общая стоимость товаров и услуг, которые были произведены в стране за определенный период времени, например за год.

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