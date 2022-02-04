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Озвучен размер реального ВВП Украины: официальные данные

Реальный ВВП в IV квартале 2021 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8%

сегодня, 18:20
Автор:

Денис Подставной
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Назван размер реального ВВП Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины. 

Озвучен размер реального ВВП Украины: официальные данные

Реальный ВВП Украины. Фото из открытых источников

На сайте Госстатистики сообщили об осуществлении ​​оперативной оценки ВВП Украины за IV квартал 2021 года

Согласно данным указанным на сайте, реальный ВВП Украины увеличился на 5,9% по сравнению с IV кварталом 2020 года. 

"Реальный ВВП в IV квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с IV кварталом 2020 годом – на 5,9%.", — сообщают в Госстатистике. 

Для справки: Валовой внутренний продукт (ВВП) — это общая стоимость товаров и услуг, которые были произведены в стране за определенный период времени, например за год.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Столтенберг решил сменить вид занятости. Йенс Столтенберг уже знает, чем будет заниматься по завершении карьеры генсека НАТО. Отметим, что срок его полномочий заканчивается уже осенью этого года. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Цукерберг выбыл из ТОП-10 самых богатых людей мираСколько миллиардер потерял после падения Meta. В настоящее время Цукерберг находится на 12-м месте в списке самых богатых людей мира Forbes. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Эксперт назвала единственную цель государств, предупреждающих Украину о вторжении России. Елена Броницкая сожалеет, что украинские власти позволили таким образом спекулировать большим государствам. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



 



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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
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