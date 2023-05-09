Падение мировых цен на сталь корректирует спрос на сырье в Украине: эксперт раскрыл детали

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Кравцев Сергей
Падение мировых цен на металлопрокат за последние недели корректирует спрос на металлургическое сырье в Украине в сторону снижения. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал экономист Алексей Кущ.
Металлургия в Украине. Фото: из открытых источников
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По его словам, вполне естественно, что замедляется и спрос на сырье вместе с ценами на него. Экономики разных стран мира страдают от этого, ведь металлурги вынуждены подстраивать свои производственные программы под новые реалии пониженного спроса и цен. Это касается и металлолома.
Алексей Кущ отмечает, что по его предварительной информации, в апреле экспорт украинского металлолома оказался сопоставимым по объемам с мартом. Падение цен на лом "подрезало" экспортерам сырья маржу прибыли, плюс таможенники стали более придирчивы к внешним поставкам из-за очереди скандалов".
Экономист отмечает, что в Украине все еще сохраняется высокий уровень закупочных цен на металлолом. Однако снижение котировок неизбежно, поэтому спекулянты, ранее придерживавшие металлолом, чтобы получить более высокую цену, сейчас готовы отдавать сырье с меньшей выгодой.
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