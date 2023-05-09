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Падение мировых цен на сталь корректирует спрос на сырье в Украине: эксперт раскрыл детали

В настоящее время замедляется спрос на металлургическое сырье, в том числе и металлолом, - Алексей Кущ

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Падение мировых цен на металлопрокат за последние недели корректирует спрос на металлургическое сырье в Украине в сторону снижения. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал экономист Алексей Кущ.

Падение мировых цен на сталь корректирует спрос на сырье в Украине: эксперт раскрыл детали

Металлургия в Украине. Фото: из открытых источников

"Начиная с конца апреля, на мировых рынках наблюдается значительное снижение цен на сталь. По разным позициям металлопрокат подешевел на $30-50/т. При этом дальнейшие ожидания – преимущественно негативные", – сказал эксперт.


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По его словам, вполне естественно, что замедляется и спрос на сырье вместе с ценами на него. Экономики разных стран мира страдают от этого, ведь металлурги вынуждены подстраивать свои производственные программы под новые реалии пониженного спроса и цен. Это касается и металлолома.

Алексей Кущ отмечает, что по его предварительной информации, в апреле экспорт украинского металлолома оказался сопоставимым по объемам с мартом. Падение цен на лом "подрезало" экспортерам сырья маржу прибыли, плюс таможенники стали более придирчивы к внешним поставкам из-за очереди скандалов".

Экономист отмечает, что в Украине все еще сохраняется высокий уровень закупочных цен на металлолом. Однако снижение котировок неизбежно, поэтому спекулянты, ранее придерживавшие металлолом, чтобы получить более высокую цену, сейчас готовы отдавать сырье с меньшей выгодой.

"Однако металлурги уже нацелились на понижение. Кроме того, существует высокая вероятность возврата ограничений на потребление электроэнергии, начиная с середины мая. Это не позволяет украинским металлургами строить долгосрочные планы при использовании дорогостоящего лома", — подчеркнул эксперт.

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