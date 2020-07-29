Пенсии в Украине вновь вырастут: кто и когда получит доплату

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Татьяна Веремеева
Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере
40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность. Об этом пишет "Корреспондент".
Ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в
постороннем уходе, будет выплачиваться в размере 685 грн. Такое решение в
среду, 29 июля, принял Кабинет министров.
Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере
40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность. Выплаты будут
назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.
Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина
24" рассказала, что уже в следующем году в Украине должна появиться программа
по повышению пенсий. По словам главы ведомства, в следующем году должна
появиться очередная программа, которую Лазебная назвала амбициозной. Уже в
январе минимальные выплаты для пенсионеров по возрасту должны составить 2400
грн. Марина Лазебная отметила, что это будет возможно при условии роста
минимальной зарплаты с начала следующего года. В то же время, как рассказала
министр, через год минимальная пенсия может составить 2600 грн.
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