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Главная Новости Бизнес экономика Пенсии в Украине вновь вырастут: кто и когда получит доплату
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Пенсии в Украине вновь вырастут: кто и когда получит доплату

Выплаты будут назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года

сегодня, 21:47
Автор:

Татьяна Веремеева
Пенсии в Украине вновь вырастут: кто и когда получит доплату

Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность. Об этом пишет "Корреспондент".

Ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, будет выплачиваться в размере 685 грн. Такое решение в среду, 29 июля, принял Кабинет министров.

Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность. Выплаты будут назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что уже в следующем году в Украине должна появиться программа по повышению пенсий. По словам главы ведомства, в следующем году должна появиться очередная программа, которую Лазебная назвала амбициозной. Уже в январе минимальные выплаты для пенсионеров по возрасту должны составить 2400 грн. Марина Лазебная отметила, что это будет возможно при условии роста минимальной зарплаты с начала следующего года. В то же время, как рассказала министр, через год минимальная пенсия может составить 2600 грн.


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