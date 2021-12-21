Перед Новым годом подорожают некоторые продукты: какими будут новые ценники

Традиционно, в канун сезона новогодних праздников, в Украине вверх растут ценники на популярные продукты к новогоднему столу. Эксперты уже прогнозируют изменение цены на свежие овощи, мясную и сырную продукцию, яйца и фрукты. Об этом сообщила журналистам аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин, сообщает "Обозреватель".

Супермаркет. Фото из открытых источников

По словам эксперта, в течение года цены постоянно росли, по меньшей мере на 13%, поэтому сильно стремительного подорожания ожидать не стоит. А, например, такие продукты, как сахар и растительное масло, которые и так стали значительно дороже еще раньше, уже в цене не вырастут.

Однако любимые в этот сезон всеми украинцами мандарины подорожают по меньшей мере на 20%.



"Стоит отметить, что большие темпы роста демонстрируют более дорогие и качественные позиции, например сорт "клементин", поскольку к новогоднему столу люди пытаются купить все качественное", — пояснила она.

Другие специалисты прогнозируют подорожание хлеба. Его стоимость продолжает расти вне зависимости от праздников. В этом году он уже стал дороже на 18%. Незначительное повышение цен прогнозируется на мясо курицы и свинину. А также такие свежие овощи, как помидоры и огурцы.

Напомним, в правительстве ранее столь стремительный рост цен на продукты в Украине объясняли пандемией и повышением цен в мире. Сообщали, что в Украине открытая экономика и поэтому инфляционные процессы в мире из-за коронавирусного кризиса прямо повлияли и на кошельки украинцев. Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому планируется введение государственного регулирования цен на продукты отечественного производства, ограничивая возможность наценки в 25%.



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