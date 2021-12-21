logo

BTC/USD

48968.49

ETH/USD

4024.52

LTC/USD

154.21

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Перед Новым годом подорожают некоторые продукты: какими будут новые ценники
commentss НОВОСТИ Все новости

Перед Новым годом подорожают некоторые продукты: какими будут новые ценники

Более дорогими станут яйца, сыры, мясо, свежие овощи и цитрусовые

сегодня, 09:40
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Традиционно, в канун сезона новогодних праздников, в Украине вверх растут ценники на популярные продукты к новогоднему столу. Эксперты уже прогнозируют изменение цены на свежие овощи, мясную и сырную продукцию, яйца и фрукты. Об этом сообщила журналистам аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин, сообщает "Обозреватель".

Перед Новым годом подорожают некоторые продукты: какими будут новые ценники

Супермаркет. Фото из открытых источников

По словам эксперта, в течение года цены постоянно росли, по меньшей мере на 13%, поэтому сильно стремительного подорожания ожидать не стоит. А, например, такие продукты, как сахар и растительное масло, которые и так стали значительно дороже еще раньше, уже в цене не вырастут.

Однако любимые в этот сезон всеми украинцами мандарины подорожают по меньшей мере на 20%.

"Стоит отметить, что большие темпы роста демонстрируют более дорогие и качественные позиции, например сорт "клементин", поскольку к новогоднему столу люди пытаются купить все качественное", — пояснила она.

Другие специалисты прогнозируют подорожание хлеба. Его стоимость продолжает расти вне зависимости от праздников. В этом году он уже стал дороже на 18%. Незначительное повышение цен прогнозируется на мясо курицы и свинину. А также такие свежие овощи, как помидоры и огурцы.

Напомним, в правительстве ранее столь стремительный рост цен на продукты в Украине объясняли пандемией и повышением цен в мире. Сообщали, что  в Украине открытая экономика и поэтому инфляционные процессы в мире из-за коронавирусного кризиса прямо повлияли и на кошельки украинцев. Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому планируется введение государственного регулирования цен на продукты отечественного производства, ограничивая возможность наценки в 25%.

Ранее "Комментарии" уже предупреждали о существенном подорожании цитрусовых – В Украине подорожают мандарины на 30%: какие цены будут перед праздниками



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/dorozhe-nekuda-kakih-tsen-na-produktyi-zhdat-ukraintsam-k-novomu-godu.htm
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!