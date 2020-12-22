Перед Новым годом в Украине подорожали цитрусовые

В преддверии новогодних праздников в Украине стали дорожать цитрусовые. А это именно те фрукты, которые обычно покупает на праздничный стол немалое количество украинцев. Многие, несмотря на значительное увеличение стоимости, не откажутся от главных символов Нового года. Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.

ФОТО: Из открытых источников

Так, украинские импортеры повысили цены на мандарины на 10%. На столько стоимость цитрусовых повысилась всего за одну неделю. Таким образом, сегодняшняя цена этих мандаринов варьируется от 26 до 48 гривен за 1 кг. Что касается апельсинов, то их цена сейчас от 33 до 55 гривен за 1 кг. Их цена была повышена на целых 22%.

Основным поставщиком цитрусовых является Турция, Грузия и Египет. Операторы рынка отмечают, что накануне новогодних праздников оптовые компании и розничные сети особенно заинтересованы в покупке апельсинов и мандаринов. И именно в это время цены на эти фрукты увеличились. Аналитики отмечают, что это вплотную связано с годовым изменениям курса доллара

В прошлом году, перед новогодними праздниками стоимость мандаринов составляла на 16% меньше, чем сегодня. Цена на апельсины была ниже на 30%, чем в этом году. А в 2018 году цены на апельсины и мандарины наоборот упали ближе к Новому году.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о рецепте невероятно вкусной и воздушной мандариновой панкоты, которой можно удивить и порадовать своих родных и близких на новогодние праздники, а также о том, что аналитик рассказал, как изменится курс доллара перед новогодними праздниками.

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